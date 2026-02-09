Dấu hiệu trẻ đang phát triển trí tuệ cảm xúc

Trẻ biết đồng cảm với nỗi buồn, niềm vui của người khác và sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt nhu cầu cho thấy trí tuệ cảm xúc phát triển lành mạnh.

Khả năng nhận biết cảm xúc và kết nối xã hội đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển toàn diện của trẻ. Dưới đây là những dấu hiệu trẻ phát triển trí tuệ cảm xúc từ sớm.

Thể hiện cảm xúc cơ bản

Trí tuệ cảm xúc ở trẻ nhỏ bắt đầu từ khả năng nhận biết và thể hiện cảm xúc của bản thân. Thay vì chỉ khóc hoặc phản ứng bộc phát, trẻ dần biết sử dụng lời nói, hành động hay nét mặt để bày tỏ cảm xúc vui vẻ, buồn bã hoặc tức giận.

Thể hiện sự đồng cảm với người khác

Khi nhận thấy người khác đang buồn hay khóc và có hành động quan tâm như ôm, vỗ về hoặc rủ chơi cùng, trẻ đang thể hiện sự phát triển trí tuệ cảm xúc. Những hành vi này cho thấy bé bắt đầu nhận biết và phản hồi với cảm xúc của người xung quanh một cách tích cực.

Bình tĩnh khi được hỗ trợ

Trẻ có phản ứng tích cực với sự an ủi, hướng dẫn từ cha mẹ như dễ bình tĩnh lại khi được nói chuyện nhẹ nhàng hoặc ôm ấp. Điều này cho thấy trẻ đang học cách điều chỉnh cảm xúc. Theo thời gian, bé sẽ dần biết xoa dịu bản thân khi gặp các tình huống gây căng thẳng.

Dùng lời nói thay vì phản ứng thể chất

Trẻ dần thay thế các phản ứng thể chất khi tức giận, tổn thương hoặc có nhu cầu bằng ngôn ngữ. Việc sử dụng những từ đơn giản như "không", "giúp con" cho thấy trẻ bày tỏ mong muốn, cảm xúc hoặc nhu cầu hỗ trợ thay vì phản ứng bằng hành vi như bỏ chạy hay khóc lóc.

Thích chơi với người khác

Trẻ thích chơi cùng bạn bè, bắt chước những em bé cùng độ tuổi, mỉm cười hoặc chia sẻ đồ chơi là dấu hiệu phát triển cảm xúc và xã hội. Điều này thể hiện trẻ đã nhận thức được sự hiện diện của người khác, tạo nền tảng cho kỹ năng hợp tác và tính kiên nhẫn trong tương lai.

Tìm kiếm sự an ủi, trấn an

Khi biết tìm đến cha mẹ để được vỗ về trong những tình huống căng thẳng hoặc không quen thuộc, trẻ đang thể hiện khả năng nhận thức cảm xúc và cảm giác an toàn. Đây là biểu hiện tích cực của sự gắn kết cảm xúc, không phải sự lệ thuộc.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)