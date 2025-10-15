Bị gan nhiễm mỡ tránh ăn trái cây gì?

Trái cây chứa nhiều đường tự nhiên như sầu riêng, mít, xoài chín, nhãn có thể khiến tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển nặng.

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi lượng mỡ tích tụ trong gan vượt quá 5% trọng lượng gan. Nguyên nhân phổ biến là chế độ ăn dư năng lượng, thừa đường, chất béo, rượu bia và lối sống ít vận động.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết đường đơn (fructose, glucose) có trong nhiều loại trái cây ngọt được gan chuyển hóa trực tiếp thành triglycerid (mỡ máu). Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế trái cây chứa nhiều đường như sầu riêng, mít, xoài chín, nhãn, vải, nho, chuối chín... Nếu ăn thường xuyên hoặc với lượng lớn, các loại trái này có thể làm tăng đường huyết, kích thích gan tổng hợp mỡ, khiến tình trạng nhiễm mỡ nặng hơn. Người bệnh nên chọn các loại ít ngọt như táo, bưởi, cam, ổi, thanh long, dâu tây, việt quất. Chúng vừa cung cấp vitamin, chất xơ, vừa hỗ trợ giảm cholesterol và bảo vệ tế bào gan.

Trái cây vẫn là nhóm thực phẩm lành mạnh, song người bị gan nhiễm mỡ cần ăn đúng loại, lượng hợp lý. Bác sĩ khuyến nghị người bệnh ăn khoảng 200-300 g trái cây tươi mỗi ngày, chia làm hai lần sau bữa chính. Tránh uống nước ép hoặc sinh tố có thêm đường, sữa đặc hay kem, vì có thể làm tăng năng lượng và đường nhanh chóng.

[Người bị gan nhiễm mỡ nên hạn chế trái cây nhiều đường để giảm áp lực cho gan. Ảnh được tạo bởi AI

Người bệnh cũng nên giới hạn thực phẩm nhiều tinh bột tinh chế như cơm trắng, bánh mì, bún, phở..., ưu tiên ngũ cốc nguyên cám, rau xanh và đạm nạc để giảm gánh nặng cho gan. Uống đủ nước, hạn chế rượu bia và duy trì vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp cải thiện chức năng gan. Bổ sung các hoạt chất từ thiên nhiên như wasabia japonica, s.marianum hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường chuyển hóa và hoạt động của tế bào gan, góp phần phòng ngừa gan nhiễm mỡ.

Bác sĩ Duy Tùng lưu ý người bị gan nhiễm mỡ nếu bị mệt mỏi, vàng da, chướng bụng, men gan tăng kéo dài hoặc đang dùng thuốc điều trị bệnh lý khác nên đi khám chuyên khoa dinh dưỡng và tiêu hóa. Phát hiện và điều chỉnh sớm có thể ngăn ngừa biến chứng viêm gan, xơ gan, ung thư gan.

Trọng Nghĩa