5 cách đơn giản giúp phụ nữ 40 tuổi giảm mỡ bụng

Ưu tiên chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng giúp phái đẹp có vòng eo thon gọn, cải thiện sức khỏe tổng thể.

Suy giảm hormone estrogen, progesterone trong giai đoạn tiền mãn kinh gây ra những thay đổi đáng kể trong cơ thể. Cơ thể sẽ mất khối lượng cơ, thay thế bằng mô mỡ, thường là xung quanh vùng bụng, đốt cháy ít calo. Tuy nhiên, thay đổi chế độ ăn uống, lối sống góp phần ngăn ngừa tích tụ mỡ bụng ở tuổi trung niên.

Giữ tinh thần thoải mái

Stress là phản ứng tự nhiên của cơ thể, tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến cảm xúc, thể chất, hành vi. Mỗi người biểu hiện căng thẳng theo cách khác nhau. Những suy nghĩ căng thẳng có thể dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, làm tăng mỡ bụng. Với phụ nữ mãn kinh, nồng độ cortisol cao hơn trong thời gian dài gây ra cơn bốc hỏa, rối loạn giấc ngủ. Phái đẹp nên giữ tinh thần thoải mái, thiền định, duy trì sở thích cá nhân.

Tập thể dục

Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trong đó có giảm số đo vòng eo. Phái đẹp nên đạp xe, đi bộ, nhảy zumba, bơi lội. Tập luyện sức mạnh 3-4 lần một tuần có tác dụng xây dựng cơ bắp, hỗ trợ sức khỏe xương, cải thiện độ nhạy insulin. Phái đẹp đi bộ 8.000 đến 10.000 bước mỗi ngày thúc đẩy quá trình giảm mỡ, giảm viêm.

Ngủ đủ giấc

Ngủ ít có thể làm rối loạn nhịp sinh học của cơ thể, gây mất cân bằng hormone điều chỉnh cảm giác thèm ăn bị rối loạn, quá trình phục hồi bị ảnh hưởng. Khi cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, mọi chức năng hoạt động trơn tru, tâm trạng được cải thiện. Điều này giúp phái đẹp giữ dáng hiệu quả.

Ăn uống cân bằng

Chế độ ăn ảnh hưởng đến vòng eo phụ nữ tuổi 40. Phái đẹp nên tránh thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường và nhiều chất béo có hại. Ưu tiên tiêu thụ nhiều trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, chất béo lành mạnh để giảm mỡ bụng.

Chế độ ăn giàu protein có tác dụng duy trì khối lượng cơ, hạn chế xu hướng ăn vặt đêm khuya. Nhu cầu protein thay đổi theo độ tuổi, cân nặng và mức độ hoạt động. Trung bình người trưởng thành ít vận động cần khoảng 0,8-1,2g protein/kg cân nặng/ngày. Người vận động cường độ cao có thể cần nhiều hơn.

Uống đủ nước

Mất nước có thể âm thầm phá hoại nỗ lực giảm mỡ của cơ thể. Phái đẹp uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày sẽ hỗ trợ giảm cân theo nhiều cách. Nước giúp kiềm chế cơn thèm ăn, tăng cường trao đổi chất, tăng hiệu quả tập luyện. Thói quen uống nước trước bữa ăn có thể làm giảm lượng calo tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)