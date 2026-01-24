5 cách bảo vệ mắt khi đeo kính áp tròng

Chọn kính áp tròng rõ nguồn gốc, đeo đúng độ, vệ sinh thường xuyên, không dùng quá lâu là những lưu ý để bảo vệ mắt.

Kính áp tròng màu (lens làm đẹp, lens giãn tròng) có khả năng thay đổi màu mắt, tạo điểm nhấn cho gương mặt. BS.CKI Nguyễn Đức Huy, Chuyên khoa Mắt Công nghệ cao, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, lưu ý cần sử dụng kính áp tròng đúng cách, bởi dùng sai có thể gây tổn thương mắt dẫn đến viêm loét giác mạc và suy giảm thị lực.

Chọn sản phẩm rõ nguồn gốc

Mắt là cơ quan nhạy cảm, dễ tổn thương. Do đó, người dùng cần chọn kính áp tròng chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng. Sản phẩm đạt chuẩn sẽ được kiểm soát về chất liệu, độ an toàn, đảm bảo vô trùng, giúp mắt nhìn thoải mái, hạn chế khô rát, kích ứng.

Đeo kính đúng độ

Đeo kính áp tròng đúng độ cận, viễn, loạn rất quan trọng vì giúp ánh sáng hội tụ chính xác trên võng mạc, từ đó cho hình ảnh rõ nét và trung thực. Khi đeo kính sai độ, mắt phải điều tiết quá mức để bù trừ, gây mỏi, đau đầu, chóng mặt và giảm khả năng tập trung. Về lâu dài, điều này còn có thể làm tật khúc xạ tiến triển nhanh hơn, rối loạn phối hợp hai mắt, ảnh hưởng đến hiệu quả học tập, làm việc cũng như an toàn trong sinh hoạt hằng ngày.

Bác sĩ Huy khám mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vệ sinh tay và đeo kính áp tròng đúng cách

Trước khi đeo hoặc tháo kính áp tròng, cần rửa tay sạch bằng xà phòng, lau khô. Kính phải được làm sạch bằng dung dịch chuyên dụng, không dùng nước máy, nước suối hay nước muối sinh lý để rửa. Hộp đựng cũng cần vệ sinh thường xuyên và thay mới định kỳ sau 1-3 tháng vì đây là môi trường ẩm, rất dễ tích tụ vi khuẩn, nấm... Sử dụng hộp cũ quá lâu có thể làm tăng nguy cơ viêm giác mạc và nhiễm trùng mắt.

Không đeo kính quá lâu

Thời gian đeo kính áp tròng làm đẹp không nên vượt quá 6-8 giờ mỗi ngày. Đeo quá lâu khiến mắt thiếu oxy, khô rát và dễ viêm nhiễm. Bác sĩ Huy lưu ý mọi người không nên đeo kính áp tròng làm đẹp khi ngủ, kể cả ngủ trưa và tránh dùng khi mắt đang đỏ, đau, có ghèn hoặc viêm kết mạc.

Thay sản phẩm đúng hạn

Mỗi loại có thời hạn sử dụng khác nhau như dùng trong ngày, một tháng hoặc ba tháng. Người dùng cần tuân thủ đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, không kéo dài thời gian sử dụng để tránh tích tụ vi khuẩn. Dung dịch ngâm kính áp tròng cũng cần thay mới mỗi lần sử dụng, không châm thêm dung dịch cũ.

Bác sĩ Huy khuyến cáo, trước khi sử dụng kính áp tròng làm đẹp nên khám mắt ở các cơ sở uy tín để được đánh giá tình trạng giác mạc và tư vấn loại phù hợp. Trong quá trình sử dụng, nếu xuất hiện các triệu chứng như đau nhức, chảy nước mắt, sợ ánh sáng hay nhìn mờ, cần tháo kính ngay và đi khám sớm.

