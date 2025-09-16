Dấu hiệu cảnh báo bạn nên đi khám mắt

Mờ mắt, nhìn đôi hoặc đau mắt kéo dài có thể cảnh báo các tình trạng nghiêm trọng liên quan đến thị lực, cần được kiểm tra sớm.

Người trưởng thành nên khám mắt 1-2 năm một lần. Trẻ nhỏ nên khám ít nhất mỗi năm một lần và người 60 tuổi trở lên nên kiểm tra định kỳ hàng năm để theo dõi các bệnh về mắt liên quan đến tuổi tác. Khám mắt định kỳ giúp phát hiện sớm và ngăn ngừa các tổn thương tiềm ẩn thị lực lâu dài.

Khó nhìn vào ban đêm

Khó nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc vào ban đêm cảnh báo bệnh quáng gà. Các vấn đề về thị lực ban đêm ảnh hưởng đến các hoạt động như lái xe. Do đó, chẩn đoán kịp thời có vai trò rất quan trọng. Tùy thuộc vào nguyên nhân, các biện pháp can thiệp có thể bao gồm thay đổi chế độ ăn uống, đeo kính điều chỉnh hoặc điều trị y tế để phục hồi thị lực an toàn.

Nhạy cảm với ánh sáng

Nheo mắt quá mức hoặc khó chịu ở mức ánh sáng bình thường là dấu hiệu cần lưu ý. Nguyên nhân bao gồm hội chứng khô mắt, đau nửa đầu, tổn thương giác mạc hoặc nhiễm trùng. Kiểm tra mắt có thể xác định các vấn đề tiềm ẩn, giảm khó chịu hoặc ngăn tổn thương thêm.

Mờ mắt

Nhìn mờ có thể ảnh hưởng đến thị lực gần hoặc xa, xuất hiện dần dần hoặc đột ngột. Theo Viện Mắt Quốc gia Mỹ, các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị hoặc loạn thị là những nguyên nhân phổ biến, song nhìn mờ dai dẳng cũng có thể cảnh báo đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, bệnh võng mạc tiểu đường hoặc bệnh glôcôm.

Nhìn mờ đột ngột ở một mắt có khả năng là dấu hiệu bong võng mạc hoặc các biến chứng liên quan đến đột quỵ. Phát hiện và điều trị kịp thời giúp phát hiện các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, bảo vệ thị lực, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng.

Đau mắt kèm khó chịu

Thỉnh thoảng mỏi mắt là bình thường nhưng cơn đau hoặc cảm giác khó chịu dai dẳng đi kèm với đỏ, sưng, nhạy cảm với ánh sáng cảnh báo nhiều vấn đề thị lực. Nguyên nhân có thể do chứng khô mắt, nhiễm trùng, viêm hay các tình trạng nghiêm trọng hơn như bệnh glôcôm, loét giác mạc hoặc viêm dây thần kinh thị giác.

Nhìn đôi

Nhìn đôi (song thị) xảy ra khi mắt nhìn một vật thể xuất hiện dưới dạng hai hình ảnh. Nhìn đôi tạm thời có thể do mất cân bằng cơ mắt, tật khúc xạ không được điều chỉnh, đục thủy tinh thể hay các rối loạn thần kinh như đột quỵ hoặc khối u não. Nhìn đôi khởi phát đột ngột cần được đánh giá sớm để ngăn ngừa các biến chứng.

Bảo Bảo (Theo Times of India)