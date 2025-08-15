5 thói quen làm tăng nguy cơ viêm giác mạc

Đeo kính áp tròng sai cách, dụi mắt, thiếu vitamin A làm tăng nguy cơ viêm giác mạc, có thể dẫn đến hình thành sẹo, giảm thị lực.

Giác mạc là lớp màng trong suốt ở phía trước mắt, giúp bảo vệ mắt và điều chỉnh ánh sáng đi vào bên trong. Khi giác mạc bị viêm, mắt trở nên đỏ, đau, nhìn mờ và nhạy cảm với ánh sáng. Theo ThS.BS Lê Thanh Huyền, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, viêm giác mạc có thể do virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Chấn thương mắt cũng có thể gây tổn thương giác mạc, dẫn tới viêm. Một số thói quen sai lầm dưới đây cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Sử dụng kính áp tròng không đúng cách

Sử dụng kính áp tròng sai cách là nguyên nhân phổ biến gây viêm và tổn thương giác mạc. Kính áp tròng tiếp xúc trực tiếp với giác mạc, nếu thực hiện không đúng thao tác có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus, nấm hoặc ký sinh trùng thâm nhập vào giác mạc.

Bác sĩ Huyền cho biết người bị viêm giác mạc liên quan đến kính áp tròng thường có thói quen đeo kính liên tục trong thời gian dài, đặc biệt là đeo qua đêm mà không tháo ra theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Đeo kính áp tròng khi bơi, tắm hoặc tiếp xúc với nguồn nước không sạch, không rửa tay sạch sẽ trước khi đeo và tháo kính áp tròng cũng khiến mắt dễ viêm giác mạc. Vệ sinh và bảo quản kính áp tròng sai cách như sử dụng dung dịch ngâm rửa kính không phù hợp, không làm sạch hoặc dùng hộp đã bị bẩn, không thay mới dung dịch ngâm kính cũng làm tăng nguy cơ.

Bác sĩ kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dị vật trong mắt

Các dị vật như bụi, cát, lông mi hoặc mảnh kim loại nhỏ có thể gây trầy xước giác mạc, viêm nếu không được lấy ra kịp thời. Những tổn thương này còn tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các vi sinh vật khác xâm nhập, làm tăng nguy cơ viêm giác mạc nhiễm trùng.

Không bảo vệ mắt khi ra ngoài trời

Tiếp xúc kéo dài với tia cực tím (UV) mà không có biện pháp bảo vệ mắt có khả năng gây tổn thương lớp biểu mô giác mạc, dẫn đến viêm giác mạc do bức xạ. Tình trạng này thường xảy ra khi mắt thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cường độ cao hoặc làm việc với thiết bị hàn điện mà không đeo kính bảo hộ chuyên dụng. Nếu tái diễn nhiều lần hoặc không được điều trị đúng cách có thể để lại tổn thương lâu dài trên giác mạc.

Thiếu hụt vitamin A

Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe giác mạc. Không bổ sung đủ vitamin A, đặc biệt ở trẻ em suy dinh dưỡng, có thể khiến mắt bị khô và viêm giác mạc, gây loét và mù lòa nếu tình thiếu hụt kéo dài.

Dụi mắt thường xuyên

Đây là thói quen xấu nhiều người vô thức thực hiện khi thấy mắt ngứa, cộm, đỏ. Dụi mắt có thể làm tổn thương giác mạc hoặc đưa vi khuẩn, virus vào mắt, nhất là khi chưa vệ sinh tay sạch sẽ. Nếu mắt khó chịu, nên sử dụng nước sạch, nước nhỏ mắt nhân tạo để làm dịu hoặc rửa trôi các dị vật trong mắt.

Để phòng ngừa viêm giác mạc, bác sĩ Huyền khuyên hạn chế tiếp xúc gần với người bị nhiễm trùng mắt. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm việc trong môi trường có nguy cơ tổn thương mắt (công trình, phòng thí nghiệm) hoặc khi chơi thể thao. Đeo kính râm có khả năng chống tia cực tím (UV) khi ra ngoài trời nắng để giảm nguy cơ viêm giác mạc do bức xạ. Chú ý vệ sinh tay sạch sẽ và sử dụng kính áp tròng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Viêm giác mạc có thể tiến triển nghiêm trọng, do đó người bệnh đi khám và điều trị kịp thời. Không tự mua hay sử dụng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt thuốc chứa corticosteroid hoặc kháng sinh khi không có hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa mắt.

Khuê Lâm