5 cách ăn uống, luyện tập để kiểm soát huyết áp

Ăn một nắm hạt óc chó, một quả chuối mỗi ngày, tránh thực phẩm chế biến sẵn, đi bộ 40 phút đều đặn là những cách đơn giản giúp kiểm soát huyết áp.

Thiền định 10 phút trước khi đi ngủ

Căng thẳng, thiếu ngủ là những yếu tố quan trọng làm tăng huyết áp. Các phương pháp rèn luyện thân - tâm như thiền, chánh niệm có lợi cho việc kiểm soát huyết áp. Người bệnh có thể dành khoảng 10 phút trước khi ngủ để thiền, thói quen đơn giản này còn giúp giảm căng thẳng và ngủ ngon hơn.

Loại bỏ thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối (natri), đường ẩn, chất béo không lành mạnh, chất phụ gia. Muối ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp do natri giữ nước trong cơ thể, làm tăng thể tích máu, tạo áp lực lên thành mạch, lâu dần gây suy tim, đột quỵ. Giảm tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn góp phần làm giảm lượng muối nạp vào. Mỗi người hãy chọn những món ăn nhẹ lành mạnh, ít natri để kiểm soát huyết áp.

Mỗi ngày ăn một nắm quả óc chó

Các loại hạt là lựa chọn ăn nhẹ tốt cho tim mạch. Ăn một nắm quả óc chó (khoảng 20-30 g hoặc 14 quả) trong chế độ ăn hàng ngày góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch, cân bằng huyết áp. Thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, omega-3 (ALA), chất xơ, góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ, cải thiện giấc ngủ, giảm cholesterol xấu, hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Đi bộ 40 phút mỗi ngày

Đi bộ nhanh có thể giúp giảm đáng kể huyết áp tâm thu và tâm trương, nhất là khi duy trì đều đặn hơn 10.000 bước mỗi ngày. Hoạt động này kích thích cơ thể tăng sản xuất oxit nitric, giúp giãn mạch, giảm sức cản mạch máu và hạ huyết áp.

Người mới đi bộ nên bắt đầu từ từ, chú ý khởi động kỹ, thả lỏng cơ thể. Chọn giày phù hợp, giữ thẳng lưng, vung tay nhẹ nhàng, tiếp đất bằng gót chân, uống đủ nước trước và sau khi tập. Hãy lắng nghe cơ thể để điều chỉnh tốc độ phù hợp.

Ăn một quả chuối mỗi ngày để bổ sung kali

Kali là khoáng chất quan trọng, đóng vai trò chủ yếu trong việc điều hòa huyết áp. Chúng giúp cơ thể bài tiết natri, làm giãn thành mạch máu. Một quả chuối chứa khoảng 400-450 mg kali, hỗ trợ cân bằng natri so với kali để chỉ số huyết áp khỏe mạnh. Các thực phẩm giàu kali khác bao gồm rau bina, khoai lang, đậu... Tuy nhiên, người mắc bệnh thận hoặc đang dùng thuốc làm tăng kali nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tăng lượng kali nạp vào cơ thể.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)