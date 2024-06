5 bộ phận sưng tấy bất thường cảnh báo bệnh gan

Gan nhiễm mỡ hay các bệnh gan khác có thể gây sưng chân, tay, cánh tay, mặt và trướng bụng do tình trạng tích tụ chất lỏng.

Bệnh gan nhiễm mỡ xảy ra do tích tụ quá nhiều chất béo trong gan, có hai loại gồm gan nhiễm mỡ do rượu (AFLD) và gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Cả hai tình trạng này đều có thể tiến triển thành các bệnh nghiêm trọng như viêm gan, xơ gan, ung thư gan. Một trong những biểu hiện của bệnh là sưng tấy ở nhiều bộ phận trên cơ thể.

Chướng bụng

Bệnh gan nhiễm mỡ thường gây trướng bụng, còn được gọi là cổ trướng. Tình trạng này xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong khoang bụng, dẫn đến chu vi vòng bụng tăng lên đáng kể. Đây thường là dấu hiệu của bệnh gan tiến triển như xơ gan do gan nhiễm mỡ kéo dài.

Gan bị tổn thương tạo ra ít albumin hơn - loại protein giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong mạch máu. Kết quả là chất lỏng rò rỉ vào khoang bụng khiến người bệnh khó chịu, đau và khó thở do áp lực của chúng lên cơ hoành.

Sưng chân

Phù ngoại biên gây sưng chân, mắt cá chân, bàn chân, thường thấy ở người bệnh gan nhiễm mỡ. Tình trạng này phát sinh khi chức năng gan bị suy giảm ảnh hưởng đến khả năng sản xuất protein và hormone cần thiết để điều hòa chất lỏng. Từ đó, chất lỏng rò rỉ ra khỏi mạch máu, tích tụ trong các mô của chi dưới.

Ngoài cảm giác nặng nề, căng cứng ở chân, phù ngoại biên có thể gây ra các vấn đề khó chịu và khó di chuyển. Các triệu chứng nặng hơn khi người bệnh đứng hoặc ngồi trong thời gian dài.

Sưng bàn tay và cánh tay

Sưng ở các bộ phận này có thể là dấu hiệu mất cân bằng chất lỏng tổng thể trong cơ thể do bệnh gan gây ra. Tương tự như sưng chân, tình trạng ứ nước do rối loạn chức năng gan cũng có nguy cơ dẫn đến sưng bàn tay, cánh tay. Sưng tấy bàn tay, cánh tay cản trở các hoạt động hàng ngày, khiến người bệnh khó chịu và giảm khả năng vận động.

Sưng vùng bụng trên

Kích thước gan tăng bất thường là biểu hiện khác của bệnh gan nhiễm mỡ. Khi chất béo tích tụ trong các tế bào gan, cơ quan này sưng lên, to ra bất thường, đôi khi người bệnh cảm nhận tình trạng sưng tấy rõ rệt ở góc phần tư phía trên bên phải của bụng. Triệu chứng này có thể đi kèm cảm giác no, khó chịu hoặc đau.

Phương pháp chẩn đoán hình ảnh, siêu âm, xét nghiệm chức năng gan giúp xác định tình trạng của gan và loại trừ các nguyên nhân khác khiến gan to bất thường.

Sưng mặt

Sưng ở mặt đôi khi không rõ rệt như sưng bụng hoặc chân nhưng nó có thể là triệu chứng liên quan đến bệnh gan tiến triển. Tình trạng giữ nước và natri do suy giảm chức năng gan có nguy cơ dẫn đến bọng mắt, phù mặt.

Người mắc bệnh gan do rượu nên giảm liều lượng hoặc bỏ hẳn, đồng thời ăn uống lành mạnh như ít chất béo và đường. Giảm cân thông qua chế độ ăn kiêng, tập thể dục có tác dụng tốt với người bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Người nghi ngờ mắc bệnh nên kiểm tra sức khỏe định kỳ, được chẩn đoán hình ảnh và máu để theo dõi chức năng gan, kiểm soát các triệu chứng hiệu quả.

Bảo Bảo (Theo Health Shots)