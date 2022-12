5 bệnh lý ở phổi gây khó thở

Người bệnh có thể bị khó thở, đau tức ngực do các nguyên nhân về phổi như hen suyễn, ung thư phổi, thuyên tắc phổi, ung thư phổi… gây ra.

Khó thở xảy ra khi không có đủ không khí đủ để cung cấp cho các hoạt động vận động của cơ thể. Cảm giác khó thở có thể gây khó chịu, thậm chí căng thẳng. Việc tập thể dục gắng sức, thay đổi nhiệt độ, chất lượng không khí kém, thay đổi độ cao đều có thể gây khó thở. Nhưng nếu hơi thở của bạn đột ngột thay đổi kèm theo các triệu chứng như ho, khò khè, nguyên nhân có thể do các bệnh lý về phổi gây ra.

Hen suyễn: Khó thở là một trong những triệu chứng đặc trưng của bệnh hen suyễn. Người mắc hen suyễn thường có đường thở hẹp, không khí khó lưu thông tự nhiên vào và ra khỏi cơ thể. Các triệu chứng khác của bệnh hen suyễn bao gồm: ho, thở khò khè, tức ngực.

Có hai loại hen suyễn chính là dị ứng và không dị ứng, mỗi loại có nguyên nhân và cách điều trị rất khác nhau. Việc tiếp xúc với một số chất gây dị ứng như khói thuốc lá, phấn hoa, vẩy da thú cưng, mạt bụi, nấm mốc... dẫn đến hen suyễn dị ứng.

Khó thở thường kèm theo các triệu chứng như ho, khò khè. Ảnh: Freepik

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có liên quan đến tình trạng đường thở bị co thắt. Nó không chỉ làm người bệnh khó thở mà còn kèm theo triệu chứng thở khò khè, tức ngực, ho có đờm.

Người bị phổi tắc nghẽn mạn tính có thể khó thở mọi lúc mọi nơi, ngay cả khi ngồi xuống, nghỉ ngơi. Bệnh bùng phát triệu chứng rõ rệt khi một người vận động mạnh, tập thể dục... COPD phổ biến hơn ở những người lớn tuổi và có xu hướng trở nên tồi tệ hơn theo thời gian.

Hút thuốc là yếu tố rủi ro số một đối với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. COPD hiện chưa có cách điều trị triệt để, các biện pháp khắc phục thường tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh và ở mức kiểm soát triệu chứng.

Thuyên tắc phổi: Đây là hiện tượng cục máu đông di chuyển từ một bộ phận khác của cơ thể (thường là chân) đến phổi. Bệnh gây ra tình trạng khó thở đột ngột và dữ dội, kèm theo các triệu chứng khác như: tức ngực, ho ra máu, mệt mỏi.

Thuyên phổi thường có yếu tố di truyền. Ngoài ra, những người dùng một số loại thuốc, như thuốc tránh thai, cũng có thể tăng nguy cơ phát triển thuyên tắc phổi.

Viêm phổi: Loại nhiễm trùng phổi này xảy ra do virus hoặc vi khuẩn. Viêm phổi gây khó thở thường do nguyên nhân virus, bệnh có xu hướng ít nghiêm trọng hơn viêm phổi do vi khuẩn.

Viêm phổi thường khiến đường thở của người bệnh sưng lên, các túi khí trong phổi chứa đầy chất nhầy, dẫn đến khó thở và mệt mỏi. Một số triệu chứng khác của viêm phổi bao gồm: ho tiết ra chất nhầy màu xanh lục, vàng hoặc thậm chí có máu; sốt, đổ mồ hôi và ớn lạnh; thở nhanh, nông; đau nhói ở ngực trở mỗi khi hít sâu; chán ăn, năng lượng thấp, mệt mỏi; buồn nôn, nhầm lẫn...Viêm phổi do vi khuẩn có thể xuất hiện đột ngột hoặc trong vài ngày, gây sốt cao.

Ung thư phổi: Triệu chứng phổ biến nhất của ung thư phổi là ho, khó thở. Cơn ho do ung thư phổi thường nặng hơn bình thường và không biến mất. Một số triệu chứng khác của ung thư phổi có thể kể đến như tức ngực, thở khò khè, ho ra máu, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân.

Bệnh thường biểu hiện rõ triệu chứng khi bước vào giai đoạn cuối, gây khó khăn cho việc điều trị.

Anh Chi (Theo Health)