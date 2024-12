5 bệnh gây ợ nóng dễ nhầm lẫn với trào ngược

Đau thắt ngực do tim, sỏi mật, ung thư thực quản, căng thẳng, có thể gây ợ nóng, đau nóng phần ngực và cổ họng, dễ nhầm lẫn với trào ngược dạ dày.

Trào ngược dạ dày thực quản là tình trạng axit dạ dày di chuyển vào ống thực quản gây ợ nóng, ợ chua, đau rát ở ngực. Người bệnh có cảm giác bị bỏng cổ họng và vị chua trong miệng, ho. Một số tình trạng sức khỏe khác cũng gây ợ nóng và các triệu chứng tương tự khác. Nhầm lẫn có thể dẫn đến điều trị sai, tăng nguy cơ biến chứng.

Sỏi mật là những cục cholesterol hoặc dịch tiêu hóa (mật) tích tụ trong túi mật. Người bệnh sỏi mật thường bị ợ nóng sau bữa ăn, nhất là bữa ăn nhiều chất béo, triệu chứng có thể kéo dài trong nhiều giờ. Triệu chứng khác có thể xảy ra do sỏi mật như đau ở giữa hoặc bên phải bụng.

Thoát vị hoành. Nếu cơ hoành (cơ ngăn cách dạ dày và thực quản) mỏng hoặc yếu đi thì một phần dạ dày có thể bị đẩy lên trên. Điều này khiến axit hoặc thức ăn trong dạ dày tràn vào thực quản và cổ họng, gây ra triệu chứng tương tự trào ngược axit dạ dày thực quản.

Căng thẳng. Não và ruột có mối liên hệ chặt chẽ. Khi một người cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng, nhịp tim thường tăng lên, hơi thở nhanh hơn. Stress quá mức kích thích tăng tiết cortisol. Loại hormone này không chỉ làm ức chế phản ứng tự nhiễm bảo vệ dạ dày mà còn làm tăng nồng độ axit HCl và pepsin, gây đau dạ dày. Người bệnh có thể thấy buồn nôn, tiêu chảy, ợ nóng...

Ung thư thực quản. Ợ nóng kéo dài làm tăng nguy cơ mắc ung thư thực quản. Ngược lại, ung thư thực quản có thể gây ra triệu chứng đau, sụt cân, mệt mỏi, khó chịu bụng, ợ hơi, ợ nóng. Ho và khàn giọng, đau tức ngực cũng là dấu hiệu phổ biến của ung thư thực quản. Các triệu chứng có thể xuất hiện riêng lẻ hoặc cùng nhau.

Đau thắt ngực do bệnh tim xảy ra khi không đủ máu chảy đến tim, xảy ra khi hoạt động mạnh. Đau thắt ngực cũng là một trong những triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản nhưng có xu hướng xảy ra sau bữa ăn hoặc khi người bệnh nằm. Cảm giác đau ở ngực do các vấn đề về tim thường căng và siết, đau ngực do trào ngược nhẹ nhàng hơn. Người thường xuyên bị đau thắt ngực kèm theo triệu chứng khó thở, buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh và cảm thấy chóng mặt có nguy cơ đau tim.

Người bệnh nên đi khám nếu ợ nóng, đau ngực thường xuyên và không rõ nguyên nhân, không tự mua thuốc và sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ nhằm tránh biến chứng bệnh.

Anh Chi (Theo WebMD)