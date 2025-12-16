5 bài tập giúp phổi khỏe trong mùa đông

Dành 30 phút chạy bộ mỗi ngày kết hợp các bài tập thở và kéo giãn xương sườn giúp mở rộng ngực, thông thoáng đường thở và tăng cường chức năng phổi.

Thời tiết lạnh làm tăng nguy cơ cúm, cảm lạnh, ho, hắt hơi, nhất là ở người có hệ miễn dịch suy giảm. Duy trì phổi khỏe mạnh thông qua một số bài tập giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa nhiễm trùng và cải thiện sức khỏe hô hấp.

Thở luân phiên qua hai lỗ mũi

Ngồi thẳng lưng, dùng ngón tay cái bịt một lỗ mũi và hít vào bằng lỗ mũi còn lại. Sau đó, đổi bên và lặp lại. Thực hành 5-10 phút mỗi ngày giúp cải thiện luồng không khí, tăng dung tích phổi, cân bằng năng lượng và làm ấm cơ thể.

Thở bằng bụng

Ngồi hoặc nằm thoải mái, đặt một tay lên ngực, tay kia lên bụng. Hít vào bằng mũi, để bụng phồng lên, sau đó thở ra nhẹ nhàng. Thực hành 5-10 phút mỗi sáng giúp tăng cường cơ hoành, giảm thở nông và đưa không khí trong lành vào phổi.

Chạy bộ nhẹ nhàng

Chạy bộ 20-30 phút mỗi ngày có thể kích hoạt phổi, tăng sức bền cơ hô hấp và nâng cao thể lực. Bài tập này còn hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng khó thở thường gặp vào mùa đông.

Chạy bộ nhẹ nhàng giúp tăng cường sức khỏe phổi trong mùa đông. Ảnh tạo bởi AI

Thở mím môi

Khi gặp tình trạng khó thở hoặc mệt mỏi sau tập luyện, thở mím môi có tác dụng làm dịu phổi. Hít vào bằng mũi, sau đó mím môi và thở ra chậm rãi. Phương pháp này hiệu quả trong kiểm soát khó thở do không khí lạnh gây co thắt phổi.

Bài tập kéo giãn xương sườn

Đứng thẳng, hai tay chống hông, hít vào và ưỡn ngực ra ngoài, giữ 5 nhịp, rồi thở ra chậm và trở về tư thế ban đầu. Bài tập giúp mở rộng thành ngực, làm loãng dịch nhầy và giảm cứng khớp - những triệu chứng thường gặp khi cảm lạnh.

Để bảo vệ phổi, hãy mặc ấm, sử dụng nhiều lớp quần áo để giữ nhiệt và tránh không khí lạnh. Uống đủ nước giúp giữ ẩm niêm mạc đường hô hấp, đồng thời có thể dùng máy tạo ẩm trong nhà để ngăn đường thở bị khô. Rửa tay thường xuyên có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng, bởi các loại virus đường hô hấp thường phổ biến hơn vào mùa đông

Lê Nguyễn (Theo Times of India)