5 bài tập giúp đốt mỡ, giảm cân

Nhảy bật cóc, ngồi xổm, plank, nâng cao đầu khoảng 15-30 phút mỗi ngày góp phần đốt mỡ nhanh, hỗ trợ giảm cân.

Thực hiện mỗi bài tập trong 30 giây liên tục, sau đó nghỉ 30-60 giây giữa mỗi hiệp giúp nhịp tim tăng cao và cơ thể đốt cháy nhiều calo, mỡ. Bài tập này nên thực hiện ở cường độ cao, nhanh để đạt được hiệu quả tối ưu. Thời gian tập tùy thuộc vào khả năng của từng người nhưng nên kéo dài 15-30 phút để đốt mỡ nhanh. Lưu ý khởi động kỹ 5 phút trước khi tập để tránh chấn thương.

Nhảy bật cóc

Bắt đầu ở tư thế đứng, hai tay đặt dọc theo thân người. Hơi cong đầu gối và nhảy ra xa sao cho hai chân rộng hơn vai một chút. Đồng thời, đưa hai tay ra phía trước qua đầu. Sau đó, đưa người trở về tư thế ban đầu và lặp lại động tác nhảy liên tục trong 30 giây. Để tăng độ khó, người tập có thể cầm tạ nhẹ (từ 0,5 đến 1,3 kg) khi thực hiện động tác.

Plank

Đặt cổ tay thẳng hàng với vai và thân người duỗi thẳng về phía sau. Hai bàn chân đặt sát vào nhau trên sàn. Nhảy hai chân dang rộng, sau đó nhảy lại với tốc độ nhanh. Đảm bảo siết chặt cơ bụng trong suốt quá trình và cẩn thận không để hông võng xuống. Thực hiện trên 30 giây mỗi lần góp phần giảm cân.

Động tác plank giúp siết cơ bụng, đốt mỡ. Ảnh được tạo bởi AI

Bài tập burpee

Đứng hai chân rộng bằng vai. Hạ người xuống tư thế ngồi xổm từ từ rồi đặt hai tay xuống đất trước chân, nhảy chân ra sau để tiếp đất ở tư thế plank. Sau đó, nhảy lên, đưa hai chân về gần tay, cuối cùng là đứng lên, vỗ tay trên đầu. Để tăng độ khó, hãy thêm một động tác chống đẩy khi bạn đang ở tư thế plank.

Nhảy ngồi xổm

Hai chân dang rộng bằng vai, hạ người xuống tư thế ngồi xổm (lưng và thân trên giữ thẳng, hông và mông hạ thấp xuống đất như thể đang ngồi). Giữ chặt cơ bụng và bật nhảy mạnh. Tiếp đất nhẹ nhàng bằng chân và ngay lập tức hạ người xuống tư thế ngồi xổm. Lặp lại liên tục trong 30 giây hoặc hơn. Để tăng độ khó đồng thời đốt mỡ hiệu quả, người tập có thể cầm một quả bóng tạ hoặc tạ tay nhẹ.

Đầu gối cao

Từ tư thế đứng, nâng đầu gối trái lên ngực. Nhanh chóng đổi chân sao cho đầu gối phải được kéo vào ngực. Thực hiện với tốc độ nhanh đồng thời liên tục đổi chân và di chuyển tay theo chuyển động chạy, tay trái nâng lên cùng chân phải và tay phải nâng lên cùng chân trái.

Ngoài tập luyện, người có nhu cầu giảm cân, giảm mỡ nên kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh gồm ưu tiên rau xanh, trái cây ít đường, hạn chế calo từ thịt mỡ và thức ăn chế biến sẵn, nhiều dầu mỡ. Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, uống đủ nước cũng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Anh Chi (Theo EveryDay Health)