Hút mỡ có giúp giảm cân không?

Tôi muốn hút mỡ để giảm cân nhanh và lâu dài, giảm mỡ nội tạng thì nên lưu ý gì? Phương pháp này có giúp giảm cân hiệu quả không? (My Nguyên, 32 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời

Hút mỡ giúp giảm cân nhanh và lâu dài là chưa chính xác. Hiện nhiều người hiểu sai về hút mỡ và nhầm lẫn giữa hút mỡ với giảm cân.

Hút mỡ hiện là một trong những phẫu thuật thẩm mỹ nhằm loại bỏ chất béo tại các khu vực như hông, bụng, đùi, mông, lưng, cánh tay... để cải thiện hình dạng mà không phải là phương pháp giảm cân. Có nhiều phương pháp hút mỡ khác nhau, nhưng điểm chung là sử dụng hóa chất, sóng siêu âm hoặc sóng laser để hóa lỏng mỡ, sau đó dùng ống thông kết nối với chân không để hút mỡ ra khỏi cơ thể. Quá trình này góp phần giảm lượng mỡ cục bộ ở những vùng mong muốn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tổng thể trọng lượng cơ thể.

Hút mỡ chỉ có tác dụng với lớp mỡ dưới da, không tác động đến mỡ nội tạng - loại mỡ bao quanh cơ quan nội tạng và có liên quan đến các bệnh tim mạch, tiểu đường. Thực tế, hút mỡ không phải là một phương pháp giảm cân. Hút mỡ chỉ có thể giúp bạn giảm 1-3 kg và không có tác dụng lâu dài. Bởi các tế bào mỡ còn lại sẽ tiếp tục phát triển về kích thước và lan rộng nếu lượng calo được nạp vào vẫn vượt quá lượng calo được tiêu thụ.

Hút mỡ là phương pháp phẫu thuật bắt buộc phải gây tê hoặc gây mê, người bệnh cần thực hiện các xét nghiệm trước khi làm thủ thuật nhằm đề phòng rủi ro, biến chứng. Những người cao tuổi, tiểu đường, rối loạn đông máu, suy tim, suy thận, viêm gan mạn tính, phụ nữ đang mang thai hoặc cho con bú... không nên thực hiện các thủ thuật này.

Luyện tập thể thao đúng cách hỗ trợ giảm cân an toàn. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trái ngược với hút mỡ, giảm cân tập trung vào giảm trọng lượng tổng thể, không chỉ một vùng cụ thể. Giảm cân là quá trình thay đổi lối sống, đem lại lợi ích lâu dài về sức khỏe, đặc biệt là giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến béo phì như bệnh tim, tiểu đường và huyết áp cao.

Để giảm cân hiệu quả, an toàn, bền vững, bạn nên đến cơ sở y tế có bác sĩ chuyên khoa về điều trị béo phì. Trong hầu hết trường hợp, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị bằng các biện pháp không xâm lấn như thuốc, vận động, tâm lý, dinh dưỡng... Chỉ một số ít trường hợp được chỉ định biện pháp xâm lấn như béo phì mức độ nặng hoặc không đáp ứng điều trị bằng phương pháp nội khoa khác.

Ăn uống tiết chế, tăng cường tập luyện thể chất và kết hợp sử dụng thuốc khi cần thiết là phương pháp điển hình trong điều trị giảm cân, giảm mỡ an toàn, hiệu quả.

BS.CKI Đoàn Minh Yên Hà

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7