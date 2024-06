40 tuổi mới biết có u bẩm sinh ở vùng kín

TP HCMChị Loan, 40 tuổi, vùng kín có khối tròn, phồng to, đi khám mới biết u nang bẩm sinh do tàn tích phôi thai sót lại.

Khối phồng này được chị Loan phát hiện cách đây 20 năm, khi ấy kích thước bằng hạt đậu và không ảnh hưởng sinh hoạt vợ chồng, sinh hai con thuận lợi. Khoảng một năm nay, u tăng kích thước, gây đau khi giao hợp, khó tiểu tiện.

Ngày 26/6, ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết người bệnh có tổn thương dạng nang thành trái âm đạo, kích thước 5x6 cm. Nang âm đạo là khối u dạng túi chứa khí, dịch hoặc nhiều chất khác. Nguyên nhân hình thành có thể do dị tật bẩm sinh hoặc chấn thương khi sinh con.

Dị tật này phổ biến với các nang Muller, Gartner, Bartholin liên quan đến bất thường trong quá trình hình thành phôi thai. Chị Loan phát hiện u trước khi sinh con, bác sĩ chẩn đoán nang bẩm sinh từ ống Muller sót lại trong thời kỳ phát triển phôi thai. Y văn ghi nhận u nang Muller là loại phổ biến nhất, chiếm 1/3 số u nang âm đạo lành tính.

Bác sĩ Thanh Tâm cho biết trong thời kỳ phôi thai, khoảng 8-9 tuần, hai ống cận trung thận hoặc ống Muller hợp nhất để tạo thành tử cung, cổ tử cung, phần trên âm đạo, niệu đạo nữ. Nếu mô Muller sót lại tàn tích thì 1% trường hợp hình thành u nang. U nang Muller có thể xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong âm đạo.

Ban đầu nang kích thước nhỏ, khó phát hiện. Khi phụ nữ sinh con (khoảng 18-40 tuổi), nang bắt đầu tăng kích thước. Phần lớn nang nhỏ dưới 2 cm, nếu trên 4 cm có thể gây khó giao hợp, rối loạn tiểu, tiểu khó, có khối phình lạ ở vùng kín. Những biểu hiện này dễ nhầm lẫn với tình trạng sa thành âm đạo, sa tử cung, bàng quang hoặc túi thừa niệu đạo.

Bác sĩ Thanh Tâm (giữa) phẫu thuật bóc nang cho chị Loan. Ảnh: Tuệ Diễm

Các bác sĩ mổ bóc nang triệt để giúp chị Loan khắc phục khuyết điểm bẩm sinh, không tái phát nang so với các tiểu phẫu đơn giản là chích, rạch thoát dịch nang. Quá trình phẫu thuật gặp khó khăn do kích thước u lớn, đáy nang nằm sâu và sát với bàng quang và niệu đạo. Người bệnh nguy cơ cao chảy máu nhiều bởi cấu trúc cơ quan sinh dục có nhiều mạch máu nuôi hoặc thủng bàng quang, niệu đạo do nang nằm sát các cơ quan này.

Trong gần một giờ phẫu thuật, ê kíp cắt bỏ toàn bộ nang thành âm đạo. Kết quả giải phẫu mô bệnh học xác định biểu mô nhầy, u nang lành tính có nguồn gốc ống Muller.

Hiện không có phương pháp phòng ngừa hiệu quả nang âm đạo, nhất là nang bẩm sinh. Tuy vậy, có thể giảm nguy cơ mắc bệnh bằng cách tránh các bệnh nhiễm trùng lây qua đường tình dục, vệ sinh vùng kín đúng cách, khám phụ khoa định kỳ.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi