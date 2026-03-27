4 thói quen ăn uống hại sức khỏe trẻ

Bỏ bữa sáng, ăn không đúng giờ, vừa ăn vừa xem tivi hay tiêu thụ nhiều thực phẩm có đường là những thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe trẻ.

Bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thiếu tập trung, hiệu suất học tập giảm, ăn vặt không lành mạnh. Về lâu dài, thói quen này gây thiếu hụt năng lượng, chất dinh dưỡng như sắt, kẽm, vitamin dẫn đến mệt mỏi, giảm trí nhớ, ảnh hưởng phát triển thể chất (chiều cao, cân nặng), tăng nguy cơ béo phì do ăn bù, đau dạ dày.

Cha mẹ nên cho trẻ ăn bữa sáng đủ các nhóm chất đạm, chất béo, chất bột đường, vitamin và khoáng chất. Sự cân bằng này cung cấp năng lượng, xây dựng hệ miễn dịch, hấp thụ dưỡng chất cần thiết, phát triển sức khỏe toàn diện.

Ưu tiên món nóng, dễ tiêu hóa như cháo, phở, bánh mì kẹp, yến mạch để cung cấp năng lượng ổn định cho buổi sáng. Nên cho trẻ ăn sáng sau khi thức dậy khoảng 30 phút, tránh để bé vừa đi vừa ăn trên đường đến trường, gây khó chịu cho hệ tiêu hóa.

Phụ thuộc vào thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn, đóng gói chứa nhiều chất béo không lành mạnh, muối, chất bảo quản. Những chất này làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe bao gồm bệnh tim, cao huyết áp. Thường xuyên tiêu thụ những món ăn sẵn cũng làm tăng nguy cơ tăng cân, thói quen dinh dưỡng kém.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm có đường

Đa phần trẻ thích ăn ngọt, song bổ sung nhiều đường dễ làm tăng nguy cơ béo phì, vấn đề về răng miệng, dễ mắc bệnh tiểu đường. Cha mẹ tránh cho con ăn vặt, đồ uống có đường, ưu tiên chọn thực phẩm tự nhiên, nguyên chất như trái cây, thịt trắng vì cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu. Trẻ từ 2 tuổi trở lên không nên ăn quá 25 g đường bổ sung mỗi ngày. Trẻ dưới 2 tuổi được khuyến cáo không nên tiêu thụ đường bổ sung nào trong khẩu phần ăn hàng ngày.

Ăn không đúng giờ giấc

Cha mẹ nên khuyến khích trẻ hình thành thói quen ăn uống có ý thức: ăn đúng giờ, xây dựng tư duy bữa ăn lành mạnh, giảm kén ăn và tăng hứng thú với thực phẩm. Thói quen này cũng giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời tránh đầy hơi và khó tiêu.

Bé nên lịch ăn theo lịch cố định (ba bữa chính, hai bữa phụ) để hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả, đảm bảo năng lượng cho cơ thể. Trẻ tránh xem tivi, điện thoại thông minh trong khi ăn. Nhờ đó, bé có thể tập trung ăn uống, nhai kỹ, cảm nhận cảm giác no rõ rệt.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)