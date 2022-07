4 thay đổi cơ thể sau khi cắt amidan

Sưng lưỡi, đóng vảy lưỡi, hôi miệng là những thay đổi mà người mới cắt amidan có thể gặp phải.

Cắt amidan là một phẫu thuật phổ biến để loại bỏ amidan. Trong những trường hợp amidan gây đau, hoặc quá lớn gây khó thở khi ngủ, bác sĩ thường khuyên bệnh nhân mổ cắt amidan để loại bỏ. Sau phẫu thuật, cổ họng thường có một số thay đổi, trong đó, có 4 thay đổi thường gặp người bệnh nên biết để tránh lo lắng không đáng có.

Sưng lưỡi

Một vài ngày đầu sau khi phẫu thuật cắt amidan, người bệnh bị sưng lưỡi là hiện tượng khá phổ biến. Trong khi gây mê và làm phẫu thuật, bác sĩ có thể sử dụng các công cụ khác nhau để hút máu chảy ra, hút nước bọt thừa... giúp người bệnh dễ thở. Các thiết bị khác cũng được dùng cho quá trình cắt amidan vô tình làm tổn thương lưỡi, khiến lưỡi bị đau và sưng do viêm. Tình trạng viêm cũng có thể lây lan từ khu vực có amidan sang các bộ phận khác của cổ họng.

Một số trường hợp, người bệnh có thể thấy một lớp màng trắng dày trên lưỡi. Trừ khi tình trạng sưng lưỡi trở nên nghiêm trọng khiến người bệnh khó khăn khi nói, nuốt hoặc thở, đa số các trường hợp sưng lưỡi sau cắt amidan đều khỏi và thuyên giảm sau vài ngày sử dụng thuốc theo đơn của bác sĩ.

Cắt amindan có thể dẫn đến sưng lưỡi. Ảnh: Freepik

Sưng mô

Uvula là phần mô nằm ở phía sau cổ họng, có vai trò trong quá trình nuốt thức ăn và nói. Khi bị đau, uvula trông có màu đỏ. Sau khi cắt amidan, sưng uvula cũng xảy ra vì những lý do tương tự như sưng lưỡi như bị va đập trong quá trình phẫu thuật hoặc tình trạng viêm do sưng lưỡi lan sang nó.

Uống nước mát và ăn đá bào trong trường hợp sưng uvula giúp giảm đau tương tự như khi bị sưng lưỡi. Sau khi cắt amidan, nếu xuất hiện cơn đau do sưng uvula, bạn nên ăn thức ăn dễ nuốt, mềm, nguội như sữa chua, bánh pudding hoặc trứng rán. Bạn nên tránh bất cứ món ăn, thức uống nào nóng, cay hoặc giòn vì chúng có thể gây kích ứng cổ họng, làm tăng sưng tấy và gây chảy máu.

Tình trạng sưng uvula có thể hết sau 3-5 ngày, tuy nhiên, nếukéo dài kèm theo chảy nước dãi, nôn khan, gặp khó khi nói chuyện, khó thở, bạn nên đến bác sĩ thăm khám và có cách xử trí.

Vảy trắng

Bạn có thể nhìn thấy vảy trắng hoặc một lớp váng màu vàng trên vị trí amidan vừa cắt. Theo Very Well Health (Mỹ), vảy trắng này thường mất trong vòng 5-10 ngày mà không gây ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tuy nhiên, khi bạn nhận thấy những vệt máu màu đỏ tươi ở amidan xuất hiện màu xanh lục thì nên đến bác sĩ. Vì nó có thể là dấu hiệu của chảy máu hoặc nhiễm trùng. Chảy máu sau khi cắt amidan là trường hợp cần được can thiệp sớm.

Hơi thở có mùi

Hơi thở có mùi khá phổ biến sau khi cắt amidan. Nguyên nhân là do sưng lưỡi khiến các mảnh thức ăn bị mắc kẹt, vết đốt để cắt amidan, vẹo vết mổ... Cũng như các triệu chứng khác, thông thường hơi thở có mùi sẽ biến mất khi vết cắt amidan ở cổ họng lành lại.

Ngoài 4 triệu chứng trên, bạn có thể gặp phải các triệu chứng khác như buồn nôn, đau họng, sốt nhẹ, đau tai kèm theo mệt mỏi... Rủi ro cần chú ý nhất sau khi cắt amidan là chảy máu từ vết mổ. Nếu bạn bị chảy máu nhiều giờ liền thì nên gọi bác sĩ để theo sát vết mổ. Mọi người nên lên kế hoạch phục hồi trong khoảng 1-2 tuần bằng cách dùng thuốc, ăn uống, chăm sóc và lưu ý những triệu chứng có thể xảy ra.

Anh Chi (Theo Very Well Health)