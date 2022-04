Cắt amidan, nạo VA kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm

Phì đại amidan, viêm VA có thể sẽ khiến trẻ nghẹt mũi, tắc nghẽn đường thở… nếu không được phẫu thuật có thể khiến trẻ ngừng thở.

Bé Nguyễn Thanh Tú (5 tuổi, TP HCM) bị viêm VA phì đại, gây biến chứng viêm tai giữa, viêm mũi xoang trẻ em. Bé Tú liên tục phải trải qua những đợt sốt cao, chảy mủ xanh ở mũi do viêm VA, sau đó gây biến chứng viêm tai giữa cấp và viêm mũi xoang cấp.

Mỗi lần như thế, gia đình lại đưa bé đến bác sĩ và được chỉ định nạo VA nhằm tránh biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Song, do sợ con đau và sợ phẫu thuật không an toàn, gia đình không đưa bé đến bệnh viện điều trị.

Khi nhận thấy con có những triệu chứng bất thường như khó thở, chảy dịch mũi, nghẹt mũi tái diễn nhiều đợt, ngày càng sụt cân, còi cọc, gia đình đưa bé đến khám Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Tại đây, bé được các bác sĩ thăm khám cẩn thận và chẩn đoán tình trạng VA đã phì đại độ IV, gây tắc gần toàn bộ cửa mũi sau khiến bé thở khò khè, thậm chí xuất hiện những cơn ngừng thở ngắn. Để xử lý tình trạng tắc nghẽn đường thở, bé Tú được các bác sĩ chỉ định nạo VA qua nội soi bằng Coblator.

Ca phẫu thuật nạo VA bằng Coblator công nghệ plasma được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện thành công qua nội soi. Sau phẫu thuật, bé đã phục hồi tốt, khỏe mạnh, đường thở trở nên thông thoáng, mũi không còn ứ mủ, ăn uống và hoạt động bình thường mà không để lại biến chứng.

Khi nào cần cắt amidan, nạo VA cho trẻ?

Viêm amidan và viêm VA là một trong những bệnh viêm đường hô hấp trên do vi khuẩn hoặc virus. Bệnh tai mũi họng thường gặp ở trẻ em, do sức đề kháng chưa hoàn thiện.

BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng, Trưởng khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết, ở trẻ, triệu chứng của viêm VA là sốt cao, nghẹt mũi, chảy mũi, ho, ngủ ngáy. Ngoài ra, trẻ có thể có các biến chứng như viêm mũi xoang trẻ em, viêm tai giữa, biến dạng khuôn mặt, đặc biệt có những cơn ngừng thở khi ngủ làm cho não thiếu oxy và ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ.

Viêm VA tái phát nhiều lần có thể khiến trẻ ốm yếu, còi cọc, thậm chí xuất hiện những cơn ngừng thở khi ngủ. Ảnh: Shutterstock

Trong khi đó, trẻ bị viêm amidan có biểu hiện đau họng nhiều, khó nuốt, nuốt đau vướng. Khi amidan sưng lên thì có mủ. Viêm amidan và VA lâu ngày dẫn đến phì đại amidan - VA có thể sẽ khiến trẻ nghẹt mũi và tắc nghẽn đường thở, khó thở, ngủ ngáy. Tình trạng này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do xuất hiện những cơn ngừng thở khi ngủ.

Bác sĩ Hằng chia sẻ thêm, amidan, VA là một trong những bộ phận của cơ thể, khi khỏe mạnh có tác dụng làm "lá chắn" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại, tạp khuẩn đi qua đường mũi họng. Tuy nhiên, trường hợp viêm trở thành mạn tính, làm trẻ sốt cao từng đợt tái diễn, suy giảm sức đề kháng, khiến trẻ ốm yếu, còi cọc, thậm chí xuất hiện những cơn ngừng thở khi ngủ thì bắt buộc phải cắt bỏ. Nếu để lâu, viêm amidan và viêm VA có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như viêm cầu thận cấp, suy tim, thấp khớp...

Hình ảnh mô tả amidan và VA.

Coblator công nghệ plasma cắt amidan và nạo VA

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng Coblator công nghệ plasma cắt amidan và nạo VA cho trẻ em. Theo bác sĩ Hằng, đây là kỹ thuật sử dụng dao mổ đặc biệt với nguồn nhiệt thấp để loại bỏ toàn bộ tổ chức amidan hoặc VA quá phát. Đồng thời, công nghệ plasma do có khả năng cầm máu ngay trong lúc mổ nên trẻ ít bị mất máu khi phẫu thuật. Công nghệ này được xem là kỹ thuật tiên tiến hiện nay, mang lại hiệu quả điều trị cao, được các chuyên gia y tế trên thế giới khuyên dùng trong phẫu thuật tai mũi họng như cắt amidan hay nạo VA.

An toàn

Bác sĩ Hằng chia sẻ, các loại dao điện truyền thống có thể gây nên những tổn thương sâu, rộng do nhiệt độ rất cao (250-350 độ C) hoặc gây ra những vết cắt co kéo gây đau, chảy máu nhiều, tổn thương các nhánh thần kinh và mạch máu dày đặc ở vùng cổ. Sự xuất hiện của Coblator công nghệ plasma đã giúp loại bỏ những nguy cơ đó. Bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại với nhiệt độ phù hợp (50-70 độ C), dao plasma giúp các bác sĩ loại bỏ nhanh tổ chức viêm mạn tính quá phát, hạn chế được lượng thuốc mê phải sử dụng, an toàn khi phẫu thuật cho trẻ nhỏ.

Ít đau, không chảy máu, tránh biến chứng

Coblator công nghệ plasma giúp cho những ca phẫu thuật trở nên nhẹ nhàng hơn. Với coblator, các bác sĩ có thể cắt, đốt và cầm máu dễ dàng ngay trong khi mổ, giảm thiểu tối đa nguy cơ chảy máu, người bệnh ít có cảm giác đau đớn, đặc biệt là trẻ nhỏ. Vì ít đau, khống chế được lượng máu tốt nên sức khỏe bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể ăn những thức ăn lỏng ngay sau phẫu thuật, giảm nguy cơ biến chứng.

Phục hồi nhanh chóng

Áp dụng Coblator công nghệ plasma với lưỡi dao mỏng, thiết kế dẹt giúp các bác sĩ cắt, đốt nhanh hơn. Không chỉ vậy, lưỡi dao có thể linh hoạt thay đổi được hình dạng và góc độ giúp các bác sĩ thao tác dễ hơn trong phẫu trường hẹp. Bác sĩ có thể lấy bỏ toàn bộ tổ chức viêm mạn tính quá phát, rút ngắn tối đa thời gian phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể ra viện chỉ sau 24h để trở lại sinh hoạt gần như bình thường.

Trẻ khám tai mũi họng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Châu Bùi

Ít xâm lấn, hạn chế tổn thương

Coblator công nghệ plasma với lưỡi dao mỏng, dẹt, đầu dò thông minh và hệ thống máy nội soi cho phép các bác sĩ tiếp cận các khu vực viêm nhiễm cần loại bỏ và hạn chế tối đa việc làm tổn thương các mô lân cận, tái đi tái lại nhiều lần.

Hiện nay, khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã ứng dụng Coblator công nghệ plasma của hãng Smith Nephew (Mỹ) trong điều trị viêm amidan và VA mạn tính quá phát cho các bé ở nhiều lứa tuổi khác nhau, không gây đau đớn, giảm biến chứng, người bệnh phục hồi tốt và nhanh chóng quay lại cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Thanh Hằng