4 nhóm thực phẩm tốt cho người viêm loét dạ dày

Sữa chua giàu lợi khuẩn ăn cùng chuối chứa chất nhầy tự nhiên có thể bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày tổn thương, hỗ trợ tiêu hóa.

Viêm loét dạ dày là tình trạng tổn thương xảy ra khi lớp niêm mạc bảo vệ bị suy yếu khiến dịch vị axit và các chất tiêu hóa ăn mòn thành dạ dày. Bệnh do nhiều nguyên nhân như vi khuẩn HP (H.pylori), tăng tiết axit quá mức, thói quen sinh hoạt, ăn uống không điều độ, căng thẳng kéo dài, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá.

ThS.BS.CKI Đoàn Hoàng Long, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên người bệnh khám định kỳ và tuân thủ theo phác đồ điều trị cùng với thay đổi chế độ dinh dưỡng, bổ sung món ăn có lợi giúp kiểm soát triệu chứng. Một số món ăn có thể bảo vệ lớp niêm mạc bị tổn thương, tăng cường khả năng chữa lành vết loét, từ đó nâng cao sức đề kháng.

Thực phẩm bảo vệ niêm mạc dạ dày

Chuối chín, khoai lang, yến mạch, hạt lanh... chứa chất nhầy tự nhiên, giúp bao phủ và bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày khỏi tác động của axit dịch vị. Người bệnh nên tăng cường các loại rau xanh giàu chất xơ hòa tan để làm dịu vùng loét dạ dày.

Thực phẩm kháng viêm, kháng khuẩn tự nhiên

Một số thực phẩm như nghệ, gừng, mật ong, tỏi nấu chín... có chứa hoạt chất tự nhiên, hỗ trợ kháng viêm, ức chế sự phát triển của vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - nguyên nhân gây ra vết loét trên niêm mạc dạ dày. Người bệnh cần kiểm soát khối lượng tiêu thụ phù hợp theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh dung nạp quá mức vì gây áp lực cho hệ tiêu hóa.

Bác sĩ Long khám cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thực phẩm giàu lợi khuẩn

Sữa chua men sống, kefir, miso chứa hàm lượng cao vi khuẩn có lợi. Sử dụng đúng cách cung cấp lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm viêm đồng thời tăng khả năng hấp thu dinh dưỡng, hồi phục niêm mạc dạ dày.

Thực phẩm trung hòa axit

Sữa ít béo, bánh mì nướng, bí đỏ, bột yến mạch, rau xanh... làm dịu cơn đau dạ dày nhờ khả năng trung hòa axit dịch vị dư thừa. Người bệnh viêm loét dạ dày nên ưu tiên các món này đồng thời hạn chế thực phẩm làm tăng tiết axit như trà đặc, cà phê, nước ngọt có ga, nước tăng lực, gia vị cay nóng, ướp muối...

Bác sĩ Long lưu ý người bệnh duy trì ăn uống đúng giờ, chia nhỏ khẩu phần trong ngày, nhai kỹ thức ăn, không ăn khuya. Tránh món quá lạnh hoặc quá nóng và luôn uống đủ nước, giúp dạ dày hoạt động tốt hơn. Nếu đau bụng dữ dội, không dứt, đi ngoài phân đen hoặc phân có lẫn máu, nôn ra máu, sụt cân nhanh không rõ lý do..., người bệnh cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời.

Thảo Nhi