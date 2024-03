4 nhóm cơ đốt cháy nhiều calo tập luyện

Rèn luyện sức mạnh các khối cơ lớn nằm ở đùi, lưng, gân kheo hỗ trợ đốt nhiều calo hơn.

Mô cơ hoạt động trao đổi chất cần năng lượng để duy trì, còn mô mỡ thì không. Do đó, xây dựng cơ bắp bằng cách rèn luyện sức mạnh làm tăng lượng calo để đốt cháy chất béo.

Theo WebMD, khoảng 450 g cơ đốt cháy calo trong một ngày nhiều hơn 2,5 lần so với 450 g chất béo. Dưới đây là những nhóm cơ lớn, giúp tối ưu hóa quá trình giảm cân.

Cơ tứ đầu

Cơ tứ đầu là nhóm bốn cơ bắp nằm ở mặt trước của đùi, ngay trên đầu gối, có tác dụng kéo dài (duỗi thẳng), cho phép các hoạt động như đi lại, nhảy và leo cầu thang diễn ra trơn tru. Cơ tứ đầu là một trong những nhóm cơ lớn của cơ thể nên khi càng sử dụng nhiều sợi cơ thì khả năng đốt cháy calo càng nhiều.

Bài tập tăng cường sức mạnh cho cơ tứ đầu như squat, lunge, đạp xe, chạy nâng cao đùi, tập gym, leo cầu thang.

Đôi nam nữ chạy bộ tại bến Bạch Đằng (quận 1), TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Cơ lưng xô

Cơ lưng xô là cơ quan trọng thuộc nhóm cơ lưng. Chúng gồm hai cơ lớn nằm dưới nách với phía bên là cơ cầu vai và phía trên là lưng giữa. Cơ lưng xô càng khỏe giúp ổn định vai, tăng cường sự liên kết giữa các nhóm cơ và bảo vệ cột sống trong quá trình squat, deadlift; hỗ trợ người tập thở tốt hơn.

Hít xà đơn, hít đất (chống đẩy), deadlift, đẩy tạ qua đầu là những bài tập tăng cơ lưng xô. Tuy nhiên, người mới tập nên tập đúng tư thế, có thiết bị phù hợp và thực hiện dưới sự giám sát của huấn luyện viên thể hình vì vùng cơ này dễ bị chấn thương, khó hồi phục.

Cơ gân kheo

Cơ gân kheo là một nhóm cơ ở mặt sau đùi. Cơ gân kheo khỏe không chỉ giúp đốt cháy nhiều calo hơn mà còn hỗ trợ ổn định đầu gối bằng cách bảo vệ dây chằng chéo trước.

Cơ gân kheo dễ bị căng cứng do co giãn mạnh khi tham gia những môn thể thao cần di chuyển liên tục với tốc độ cao. Để tăng sức mạnh cho nhóm cơ này, mỗi người nên thực hiện các bài tập như sumo squat, tư thế cây cầu, burpee, động tác bước cao trên bục (step up).

Cơ mông

Cơ lớn nhất trong cơ thể con người là cơ mông có nhiệm vụ duỗi khớp hông, tạo lực để cơ thể chuyển động về phía trước và giữ cho cơ thể đứng thẳng. Nhóm cơ mông cũng giúp nhảy cao và chạy nước rút nhanh hơn.

Theo Học viện Y học Thể thao Quốc gia Mỹ, cơ mông là nhóm cơ dễ bị bỏ qua khi tập luyện. Nhiều người có thói quen ngồi lâu cũng khiến vùng cơ này yếu, dẫn đến đau lưng dưới. Mỗi người nên kết hợp tập squat, lunge để hỗ trợ cải thiện tư thế và tăng khả năng hoàn thành các hoạt động hàng ngày như leo cầu thang.

Huyền My (Theo Health Digest)