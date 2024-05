4 món ăn giàu omega-3 giúp giảm đau nửa đầu

Cá béo, hạt óc chó, hạt lanh, hạt chia cung cấp axit béo omega-3 có thể giảm tần suất và cường độ đau nửa đầu.

Đau nửa đầu gây suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến công việc cũng như các hoạt động hàng ngày. Một số thay đổi trong chế độ ăn uống có thể giảm triệu chứng đau nửa đầu, điển hình là bổ sung axit béo omega-3.

Omega-3 có ba loại DHA, EPA và ALA, là axit béo thiết yếu giúp duy trì hoạt động bình thường của tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim, não. Nhờ tác dụng chống viêm nên omega-3 làm giảm đáng kể triệu chứng đau nửa đầu. Liều lượng khuyến nghị omega-3 mỗi ngày cho nam giới là 1,6 g, phụ nữ khoảng 1,1 g và thai phụ cần 1,4 g. Dưới đây là 4 loại thực phẩm nên ăn để tăng lượng chất béo tốt này, góp phần giảm đau đầu.

Cá béo

Cá béo bao gồm cá mòi, cá cơm, cá hồi, cá thu... Cá hồi có hai loại omega-3 là EPA và DHA. Cá hồi nấu chín giàu omega-3 hơn, khẩu phần 100 g có 1,24 g DHA, 0,59 g EPA. Ăn 2-3 bữa cá béo mỗi tuần từ cá là cách dễ dàng để bổ sung omega-3 cho cơ thể.

Hạt lanh

Những hạt màu nâu vàng sáng bóng này là nguồn cung cấp omega-3 thay thế lành mạnh cho người không ăn cá. Một thìa hạt lanh chứa 2,35 g omega-3, nhiều hơn so với hầu hết các hạt thực vật có dầu khác. Chúng có vị nhẹ, bùi, giàu chất xơ, magiê, protein cùng các chất dinh dưỡng có lợi khác.

Thêm hạt lanh trong bánh nướng xốp, salad, sinh tố hay sữa chua để thưởng thức mỗi ngày. Dầu hạt lanh thường nhiều omega-3 hơn, với 7,26 g ALA trong mỗi thìa, gấp 7 lần mức khuyến nghị hàng ngày.

Hạt chia

Axit béo omega-3 từ thực vật như hạt chia thường là loại axit alpha-linolenic (ALA). ALA được cơ thể chuyển đổi thành EPA, DHA khi hấp thụ. Đây là lựa chọn thay thế cho người không thích mùi vị của hạt lanh. Chúng cũng giàu chất xơ và protein, là món ăn thích hợp cho người theo chế độ ăn thuần chay hay muốn kiểm soát cân nặng. Thêm những hạt này vào ngũ cốc, salad, sinh tố, mứt hay làm bánh pudding cũng rất thơm ngon.

Hạt óc chó

Mỗi khẩu phần 28 g hạt óc chó có 2,5 g omega-3, cung cấp lượng ALA cao hơn so với các nguồn thực vật khác. Cùng khẩu phần này cũng chứa 4 g protein, 2 g chất xơ, lượng magiê dồi dào. Magiê hữu ích trong việc giảm tần suất và cường độ đau nửa đầu. Ngoài ăn trực tiếp hạt óc chó trong bữa nhẹ, xay loại hạt này thêm vào bột yến mạch, salad hoặc sữa chua để thưởng thức cũng tốt cho sức khỏe.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)