4 lợi ích của đậu nành giúp giảm cân

Đậu nành giàu chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu cho người giảm cân, giúp tăng cảm giác no, giảm thèm ăn.

Giàu protein

Đậu nành cung cấp protein thực vật chất lượng cao dồi dào, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được (isoleucine, methionine, lysine, phenylalanine, tryptophan, histidine, leucine, valine, threonine). Protein cần thiết cho quá trình xây dựng cơ bắp, phục hồi mô. Đậu nành có vai trò quan trọng trong quá trình giảm cân nhờ giàu protein, thúc đẩy tăng cường trao đổi chất và quá trình giảm mỡ.

Ít chất béo bão hòa

Không giống như nhiều loại thực phẩm giàu protein từ động vật, đậu nành có hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Điều này có thể hỗ trợ cải thiện mức cholesterol trong máu, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, quan trọng để duy trì sức khỏe tổng thể. Thường xuyên ăn đậu nành giúp giảm tổng lượng calo hấp thụ, tránh tích mỡ, kiểm soát cơn đói, giúp đốt mỡ trong cơ thể.

Đậu nành giàu protein, chất xơ. Ảnh được tạo bởi AI

Giàu dinh dưỡng thiết yếu

Đậu nành cung cấp nhiều loại vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin B, sắt, magie, kali. Những chất dinh dưỡng này cần thiết cho quá trình sản xuất năng lượng cũng như hoạt động của cơ bắp, phù hợp với người cần giảm lượng calo nạp vào, tăng cơ giảm mỡ.

Chất xơ dồi dào

Loại đậu này giàu chất xơ, tham gia thúc đẩy nhu động ruột và quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ làm chậm quá trình hấp thụ đường, ổn định lượng đường trong máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đột biến insulin có thể dẫn đến tích tụ mỡ, tăng mỡ nội tạng. Bổ sung chất xơ từ đậu nành trước trong bữa ăn giúp no lâu hơn, bớt đói và thèm ăn, từ đó giảm lượng calo nạp vào, hỗ trợ giảm cân bền vững theo thời gian.

Một số món ăn từ đậu nành như hạt đậu nành rang, đậu nành nguyên hạt luộc hoặc hấp. Đậu phụ làm từ đậu nành có thể dùng để chiên, kho, nấu canh hoặc làm món tráng miệng nhưng người giảm cân nên hạn chế chiên, kho để kiểm soát tổng lượng calo. Đậu nành lên men làm tương miso (bột tương đặc dùng nấu súp, ướp) hoặc tempeh (bánh đậu nành lên men, kết cấu dai, giàu protein) cũng có lợi cho người giảm cân.

Ngoài bổ sung đậu nành, người thừa cân, béo phì nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt trong bữa ăn. Ưu tiên thứ tự ăn uống từ chất xơ trước, sau đó đến protein lành mạnh và cuối cùng là tinh bột để hỗ trợ tiêu hóa, duy trì chuyển hóa ổn định, ngăn tích trữ mỡ. Kết hợp đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày hoặc các bài môn thể thao phù hợp tùy tình trạng sức khỏe, ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng cũng giúp giảm cân.

Anh Chi (Theo Healthshots)