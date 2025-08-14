4 lần gom tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm

TP HCMAnh Cường, 30 tuổi, vô sinh hai năm, sau 4 lần gom mẫu tinh trùng thụ tinh trong ống nghiệm thành công và có con.

Con trai anh Cường, cũng là cháu đích tôn của dòng họ, chào đời khỏe mạnh vào giữa tháng 6 nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM).

Trước đó, kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ của anh chỉ ghi nhận vài tinh trùng, độ di động yếu dẫn đến giảm khả năng thụ thai tự nhiên. Tình trạng này có thể do nhiều yếu tố như lối sống thiếu khoa học, tiếp xúc với hóa chất độc hại, bệnh lý, dinh dưỡng thiếu cân bằng...

Anh Cường được bác sĩ hướng dẫn điều chỉnh sinh hoạt, chế độ ăn uống, vận động... để nâng cao sức khỏe tinh binh. Song sau 3 tháng, xét nghiệm tinh dịch đồ của anh không cải thiện. Các bác sĩ quyết định thực hiện phác đồ gom tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm. Chủ nhật hàng tuần anh Cường đến bệnh viện gom mẫu, sau một tháng được 4 mẫu tinh trùng.

Chị Hoài, 24 tuổi, vợ anh Cường, được BS.CKI Châu Hoàng Phương Thảo, Phó giám đốc IVF Tâm Anh, kích thích buồng trứng, chọc hút được 11 noãn trưởng thành.

4 mẫu tinh trùng của người chồng được rã đông, lọc rửa và đưa vào máy ly tâm, lọc ra những tinh binh khỏe mạnh lắng đọng ở dưới. Bằng hệ thống kính hiển vi đảo ngược độ phóng đại gấp 200 lần, chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng đủ điều kiện tiêm vào bào tương noãn (kỹ thuật ICSI) giúp tăng tỷ lệ thụ tinh thành công. Phôi được nuôi cấy trong hệ thống tủ time-lapse tối ưu mọi điều kiện, thu được 4 phôi ngày 5 chất lượng tốt.

Bác sĩ Thảo chuyển một phôi vào tử cung giúp chị Hoài đậu thai ngay. Chị hạ sinh con trai khỏe mạnh, nặng 3,4 kg. Vợ chồng họ còn 3 phôi đang trữ đông để sinh thêm con trong tương lai.

Chuyên viên phôi học thực hiện các kỹ thuật IVF chuyên sâu trong hệ thống phòng "lab-trong-lab". Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo bác sĩ Thảo, nguyên nhân vô sinh hiếm muộn xuất phát từ người chồng tương đương người vợ, tỷ lệ khoảng 40%. Có nhiều yếu tố gây suy giảm sức khỏe sinh sản và vô sinh ở nam giới, như bệnh lý giãn tĩnh mạch thừng tinh, biến chứng teo tinh hoàn sau mắc quai bị, rối loạn nội tiết, lối sống thiếu khoa học, ảnh hưởng từ môi trường sống...

Tại IVF Tâm Anh TP HCM, các bác sĩ áp dụng phác đồ gom tinh trùng giúp nam giới tránh phẫu thuật, tiết kiệm chi phí. Trường hợp không có tinh trùng có thể được thực hiện nhiều kỹ thuật mổ hiện đại để tìm kiếm tinh binh, tăng cơ hội có con của chính mình.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo các đôi nam nữ khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn để kịp phát hiện bất thường, điều trị dễ dàng. Vợ chồng sau kết hôn một năm chưa có thai nên đến khám và điều trị sớm, tăng tỷ lệ thành công và giảm chi phí. Trường hợp nam giới chưa kết hôn, nếu có bất thường ở cơ quan sinh sản nên trữ đông tinh trùng để bảo tồn khả năng sinh sản.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi