Khám sức khỏe tiền hôn nhân phát hiện vô sinh

TP HCMAnh Tiến 33 tuổi, khám sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn phát hiện không có tinh trùng nên vô sinh, điều trị IVF để có con.

Kết quả xét nghiệm tinh dịch đồ tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), ghi nhận anh Tiến vô tinh, tinh hoàn teo nhỏ bằng 1/2 so với bình thường, các chỉ số nội tiết tố nam thấp hơn tiêu chuẩn.

Anh Tiến bị tinh hoàn ẩn cả hai bên, từng phẫu thuật lúc 6 tuổi. Theo ThS.BS.KII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, dị tật tinh hoàn ẩn nên được can thiệp phẫu thuật khi trẻ 6-18 tháng tuổi, lý tưởng nhất là trước 12 tháng tuổi. Anh Tiến được điều trị muộn hơn, tinh hoàn nằm trong ổ bụng thời gian dài phải chịu áp lực và nhiệt độ cao hơn bình thường dẫn đến thoái hóa, suy giảm chức năng sản xuất tinh trùng gây vô sinh, giảm sản xuất các nội tiết tố nam gây rối loạn chức năng sinh dục. Ngoài ra, tình trạng này còn tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn.

Bác sĩ Huy tư vấn áp dụng kỹ thuật vi phẫu micro-TESE, người bệnh có 54% cơ hội tìm thấy tinh trùng từ tinh hoàn để có con.

Chị Liên, 30 tuổi, bạn gái của anh Tiến, quyết định kết hôn và đồng hành điều trị để có con. Đầu tháng 6, bác sĩ Huy cùng êkíp thực hiện vi phẫu micro-TESE cho anh Tiến và tìm thấy vài ống sinh tinh tiềm năng ở tinh hoàn phải. Mẫu được cắt lọc chuyển vào phòng lab, chuyên viên phôi học quan sát dưới kính hiển vi độ phóng đại gấp 200 lần tìm thấy 30 tinh trùng đủ điều kiện, chia làm hai mẫu và trữ đông.

Bác sĩ Huy (giữa) cùng êkíp vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho nam giới vô sinh. Ảnh minh họa: Thanh Luận

Chị Liên được kích thích buồng trứng, thu được 11 noãn trưởng thành. Chuyên viên phôi học rã đông một mẫu tinh trùng của người chồng, thụ tinh trong ống nghiệm, nuôi cấy phôi trong hệ thống tủ động học tối ưu mọi điều kiện, thu được 5 phôi ngày 5. Chị Liên đang được chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện để chuyển phôi vào tử cung, sẵn sàng hành trình mang thai và sinh con. Mẫu tinh trùng còn lại được tiếp tục trữ đông giúp anh Tiến bảo tồn khả năng sinh sản, có thể sinh thêm con mà không cần phẫu thuật thêm.

"May mắn chúng tôi đi khám trước kết hôn và chủ động điều trị sớm", anh Tiến nói, thêm rằng hạnh phúc vì được bạn đời cảm thông.

Bác sĩ Huy lưu ý nam giới đã phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn thành công không nên chủ quan. Từ độ tuổi dậy thì trở đi, người bệnh cần chủ động thăm khám sức khỏe sinh sản ít nhất một lần để kịp thời phát hiện bất thường, tầm soát nguy cơ ung thư tinh hoàn và vô sinh hiếm muộn. Lý tưởng nhất là duy trì khám định kỳ hàng năm.

Tinh hoàn ẩn có thể đi kèm với các dị tật ở hệ sinh dục và tiết niệu, như thoát vị bẹn, các vấn đề về dây chằng tinh hoàn và bìu, hẹp hoặc tắc ống dẫn tinh, lỗ tiểu đóng thấp... Ngoài ra tinh hoàn suy giảm chức năng có thể dẫn đến rối loạn tiết tố nam. Những yếu tố trên đều có thể khiến nam giới vô sinh hiếm muộn, suy giảm chức năng sinh dục hoặc tăng nguy cơ ung thư tinh hoàn. Phát hiện và điều trị sớm giúp nam giới có con của chính mình, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Trường hợp phát hiện muộn vẫn cần phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn xuống bìu, theo dõi trong vòng 6-12 tháng. Nếu chức năng sinh tinh hồi phục có thể có con tự nhiên. Nếu không, người bệnh cần phẫu thuật tìm tinh trùng để IVF.

Bác sĩ Huy khuyến cáo nam giới nên tự thăm khám vùng kín, nếu tinh hoàn hai bên có kích thước chênh lệch, thiếu độ săn chắc hoặc sưng đau... nên đến bệnh viện khám và điều trị sớm.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi