4 dấu hiệu ung thư gan liên quan hormone

Một số biểu hiện như tăng đường huyết, tăng hồng cầu hay ngực to bất thường có thể xuất hiện khi khối u gan ảnh hưởng đến điều hòa hormone trong cơ thể.

Vàng da hoặc vàng mắt là một trong những dấu hiệu thường gặp khi gan bị tổn thương, bao gồm cả ung thư gan. Người bệnh có thể xuất hiện đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, dễ bầm tím hoặc bụng phình to. Ngoài các biểu hiện trên, trong một số trường hợp, khối u gan còn gây rối loạn sản xuất hormone, dẫn đến nhiều thay đổi bất thường trong cơ thể.

Tăng cholesterol, đường huyết cao

Khối u ác tính ở gan có thể gây rối loạn quá trình chuyển hóa lipid, dẫn đến tăng cholesterol bất thường trong một số trường hợp. Gan còn đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa đường huyết. Vì vậy, khi chức năng gan bị ảnh hưởng, lượng đường trong máu có thể trở nên mất ổn định. Rối loạn đường huyết có thể gây ra các biểu hiện như mệt mỏi, choáng váng, hồi hộp hoặc cảm giác tê bì.

Tăng đường huyết có thể là dấu hiệu của khối u gan. Ảnh: Đinh Tiên

Ngực nam giới to bất thường

Tăng kích thước ngực ở nam giới (chứng vú to) có thể gặp ở người mắc ung thư gan hoặc các bệnh gan mạn tính như xơ gan, viêm gan mạn. Khối u gan và tình trạng suy giảm chức năng gan có thể làm rối loạn cân bằng nội tiết tố, đặc biệt là tăng hoạt tính aromatase, dẫn đến tăng estrogen tương đối và kích thích mô tuyến vú phát triển bất thường.

Tăng hồng cầu

Trong một số trường hợp, khối u gan có thể gây tăng hồng cầu thứ phát do tiết erythropoietin (EPO) - hormone thường do thận sản xuất để kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Sự gia tăng EPO bất thường này dẫn đến tăng số lượng hồng cầu trong máu, thuộc nhóm hội chứng cận ung thư liên quan đến ung thư gan.

Tăng canxi huyết

Tăng nồng độ canxi trong máu là biểu hiện ít gặp nhưng có thể xảy ra ở người bệnh ung thư gan, thường liên quan đến hội chứng cận ung thư. Tình trạng này xuất phát từ việc khối u gan tiết peptide liên quan hormone tuyến cận giáp (PTHrP), làm rối loạn cân bằng canxi trong cơ thể. Tăng canxi huyết thường xuất hiện ở giai đoạn ung thư gan tiến triển và ít gặp ở giai đoạn sớm.

Bên cạnh các rối loạn hormone, khối u gan còn có thể chèn ép đường mật và làm suy giảm chức năng gan. Khi gan hoạt động kém hiệu quả, các chất độc không được đào thải đầy đủ, dẫn đến nhiều biến chứng.

Thiếu máu: Tình trạng này xảy ra khi số lượng hồng cầu giảm kéo dài, khiến người bệnh thường xuyên mệt mỏi, khó thở, nhịp tim nhanh, da xanh xao và chóng mặt.

Tắc nghẽn ống mật: U gan hoặc ung thư đường mật có thể phát triển trong hoặc chèn ép ống dẫn mật, làm cản trở dòng chảy của mật. Người bệnh có thể đau dữ dội vùng bụng trên bên phải, kèm theo buồn nôn, nôn mửa, vàng da và ngứa kéo dài.

Chảy máu: Gan có vai trò sản xuất các yếu tố đông máu giúp cầm máu. Khi một phần lớn gan bị ung thư xâm chiếm, các yếu tố này không được sản xuất đủ, làm tăng nguy cơ chảy máu ngay cả khi số lượng tiểu cầu vẫn bình thường, từ đó góp phần gây thiếu máu.

Anh Chi (Theo Very Well Health)