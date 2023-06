4 cách giúp trẻ tự kỷ tận hưởng chuyến du lịch

Để con mắc chứng tự kỷ có những trải nghiệm thú vị trong các chuyến du lịch hè, cha mẹ cần cân nhắc một số yếu tố trước khi cùng con tham gia.

Kỳ nghỉ hè với những chuyến du lịch có thể là khoảng thời gian yêu thích đối với trẻ em. Tuy nhiên, những đám đông, khu vui chơi với tiếng ồn lớn hoặc sáng rực rỡ có thể gây choáng ngợp cho trẻ tự kỷ. Bên cạnh đó, những đánh giá, ánh nhìn của người khác về cách cư xử của trẻ mắc chứng tự kỷ cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng của con.

Cha mẹ có con tự kỷ không nhất thiết phải để con ở trong nhà suốt cả ngày, tránh giao tiếp với thế giới bên ngoài. Tùy thuộc vào tình trạng của con, sở thích và hoàn cảnh, gia đình vẫn có thể cho con ra ngoài vui chơi. Dưới đây là một số gợi ý.

Tránh đám đông

Đám đông có thể gây ra sự choáng ngợp với những trẻ tự kỷ có chứng nhạy cảm về giác quan. Khi đó, nhiều khả năng chúng sẽ trở nên ủ rũ, cư xử không đúng mực hoặc đơn giản là thu hẹp mình lại.

Cho trẻ tự kỷ đi du lịch tránh những nơi náo nhiệt, đông đúc có thể là một giải pháp hữu ích. Cha mẹ có cân nhắc để con "tham dự" từ xa như ngồi trên ô tô, quan sát qua cửa sổ của khách sạn. Bằng cách này, các bé vẫn có thể cảm nhận được không khí vui vẻ mà không bị làm phiền bởi sự ồn ào hay đông đúc.

Một số gợi ý về các địa điểm mà cha mẹ có thể đưa trẻ tự kỷ đến tham quan bao gồm: viện bảo tàng, sở thú hoặc những cửa hàng được trang trí nhiều màu sắc vào lúc sáng sớm khi chưa có nhiều khách... Có thể né tránh những nơi đông đúc trong thành phố và chọn những khu vực ngoại ô, nơi có nhiều cây xanh và ánh sáng mặt trời.

Ưu tiên những gì con thích

Ưu tiên sở thích của con cũng là cách để bé tự kỷ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong những chuyến du lịch hè cùng gia đình. Cha mẹ cũng nên khuyến khích bé tự tham gia một số hoạt động vừa sức và cần có sự đồng ý của con.

Một số hoạt động cả nhà cùng tham gia cũng tăng tính kết nối và kích thích tư duy của trẻ tự kỷ như chơi trốn tìm, trò chơi bắt chước, nấu ăn ngoài trời...

Một số hoạt động cả nhà cùng tham gia cũng tăng tính kết nối và kích thích tư duy của trẻ tự kỷ. Ảnh: Freepik

Chuẩn bị kế hoạch dự phòng

Nên lên phương án dự phòng trong trường hợp trẻ tự kỷ có cảm giác bị quá tải. Một số trẻ có thể làm quen với đám đông và tiếng ồn chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn. Nếu đưa con mắc chứng tự kỷ đến những địa điểm du lịch mà không biết trước sẽ có sự ồn ào, náo nhiệt, cha mẹ cần thay thế bằng một địa điểm khác như gợi ý bên trên để phòng trường hợp trẻ không thể thích nghi.

Lên kế hoạch cho những chuyến đi mua sắm ngắn, đơn giản và có ý nghĩa đối với con. Phụ huynh nên để con chọn một món quà cho một người thân yêu, như vậy sẽ giúp con có thêm trải nghiệm ý nghĩa trong chuyến du lịch.

Cân nhắc trước khi đưa con tới các địa điểm

Phụ huynh không nên đưa trẻ tự kỷ tham dự các buổi biểu diễn âm nhạc hoặc sân khấu quy mô lớn. Trẻ tự kỷ có thể bị choáng ngợp bởi ánh đèn và âm thanh náo động ở những sân khấu lớn. Các sự kiện âm nhạc quy mô nhỏ hơn và ngắn ở địa phương đi du lịch có thể là sự lựa chọn tốt hơn.

Hãy cân nhắc ngồi phía sau, gần lối ra để dễ dàng rút lui và ít gây sự chú ý hơn nếu buổi biểu diễn âm nhạc quá dài hoặc gây choáng ngợp cho con.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Very Well Family)