7 lầm tưởng phổ biến về trẻ tự kỷ

Nuôi dạy con không tốt gây ra tự kỷ, trẻ bạo lực, không có cảm xúc... là những lầm tưởng phổ biến về chứng rối loạn phổ tự kỷ.

Rối loạn phổ tự kỷ gia tăng trong những năm gần đây. Hiện nay, vẫn còn nhiều hiểu lầm về biểu hiện, nguyên nhân dẫn đến rối loạn này, gây ra những sai lệch trong phương pháp điều trị. Một số lầm tưởng phổ biến bao gồm:

Tự kỷ là một căn bệnh: Tự kỷ không phải một căn bệnh, người mắc rối loạn phổ tự kỷ không phải người bệnh. Tự kỷ là một rối loạn phát triển thần kinh. Trẻ bị rối loạn phổ tự kỷ thường bị suy giảm khả năng giao tiếp hoặc khó khăn trong các kỹ năng xã hội, tương tác. Người mắc rối loạn này vẫn có thể sống hoàn toàn độc lập, có ý nghĩa, nhất là khi có sự hỗ trợ của liệu pháp can thiệp chuyên nghiệp. Tự kỷ không thể chữa khỏi bằng thuốc. Các biện pháp can thiệp có mục đích hỗ trợ bé phát triển bình thường.

Vaccine gây ra chứng tự kỷ: Nhóm anti-vaccine cho rằng vaccine gây ra chứng tự kỷ nhưng các nghiên cứu trên thế giới chứng minh tự kỷ và vaccine không có mối liên hệ với nhau.

Tất cả những người tự kỷ đều có một kỹ năng đặc biệt: Một số trẻ tự kỷ sẽ thừa hưởng kỹ năng "bác học". Đây là tình trạng tinh thần đặc biệt giúp bé có khả năng thiên bẩm về trí nhớ, nghệ thuật hoặc tính toán nhanh. Tuy nhiên, chỉ một số rất ít trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ có đặc tính này.

Một số trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ thường có kỹ năng đặc biệt. Ảnh: Freepik

Trẻ mắc chứng tự kỷ không có cảm xúc: Chứng tự kỷ có thể ảnh hưởng đến khả năng giao tiếp, tương tác xã hội của một người. Trẻ có thể gặp khó khăn trong việc giải thích cảm xúc, ngôn ngữ cơ thể nhưng nó không có nghĩa trẻ mắc chứng tự kỷ không có cảm xúc.

Trẻ tự kỷ bị thiểu năng trí tuệ và không thể nói: Các chuyên gia khẳng định tự kỷ không phải là một khuyết tật về trí tuệ. Một số trẻ tự kỷ có khuyết tật trí tuệ kèm theo nhưng một số khác thì không. Một số người mắc tình trạng có thể giao tiếp bằng lời nói, nhưng một số có hạn chế về kỹ năng này.

Tự kỷ xảy ra do môi trường, cách nuôi dạy trẻ: Một số người nghĩ rằng cách giao tiếp, chăm sóc trẻ hay thức ăn có thể gây ra chứng tự kỷ. Song đến nay không có bằng chứng hoặc lý do thuyết phục nào chứng minh phong cách nuôi dạy con cái của một người có thể gây ra chứng tự kỷ. Bên cạnh đó, 90% nguyên nhân gây ra tự kỷ là do di truyền. Tức trẻ sinh ra đã có mang gene tự kỷ, các triệu chứng bộc lộ rõ rệt theo thời gian.

Trẻ tự kỷ bạo lực hơn: Không phải tất cả trẻ tự kỷ đều bạo lực. Một số bé có thể đa đá hoặc cộc cằn, la hét phản ứng lại những điều chúng không thích. Tuy nhiên xu hướng bạo lực ở trẻ tự kỷ lại không phổ biến.

Anh Chi (Theo Very Well Health, One Central Health)