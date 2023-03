4 biến chứng của viêm loét dạ dày

Chảy máu dạ dày, thủng, thu hẹp và tắc nghẽn, ung thư là những biến chứng có thể xảy ra nếu viêm loét dạ dày kéo dài.

Loét dạ dày là một tổn thương phát triển trong niêm mạc đường tiêu hóa, tập trung ở khu vực dạ dày hoặc tá tràng. Vết loét hình thành khi lớp lót bảo vệ của dạ dày hoặc tá tràng bị xói mòn. Vết loét nhỏ không gây ra bất kỳ triệu chứng nào, nhưng những vết loét lớn có thể gây chảy máu nghiêm trọng. Nếu không được điều trị hiệu quả, tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng như chảy máu, thủng dạ dày hoặc tá tràng, tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Chảy máu: Các mạch máu bị tổn thương khi vết loét ăn mòn các cơ của thành dạ dày hoặc tá tràng, gây chảy máu. Nếu các mạch máu bị ảnh hưởng ít, máu sẽ thấm từ từ vào đường tiêu hóa, tình trạng này kéo dài người bệnh có thể bị thiếu máu. Nếu mạch máu bị tổn thương lớn, chảy máu nhiều, người bệnh cần được cấp cứu càng sớm càng tốt.

Các triệu chứng chảy máu bao gồm: yếu và chóng mặt khi đứng, nôn ra máu hoặc ngất xỉu. Phân có màu đen như hắc ín do máu. Hầu hết các vết loét chảy máu có thể được điều trị nội soi bằng cách xác định vị trí vết loét. Nếu điều trị nội soi không thành công, bác sĩ có thể chỉ định phẫu thuật.

Thủng dạ dày: Loét dạ dày có thể xâm lấn xuyên qua thành dạ dày hoặc ruột non. Vi khuẩn và thức ăn được tiêu hóa một phần có thể tràn qua lỗ này vào khoang bụng. Vết loét thủng gây viêm phúc mạc, viêm khoang và thành bụng. Các triệu chứng của loét thủng bao gồm đau đột ngột, đau nhói từng cơn và dữ dội. Người bệnh có dấu hiệu thủng dạ dày cần nhập viện ngay lập tức để phẫu thuật.

Thu hẹp và tắc nghẽn: Các vết loét dạ dày xảy ra ở cuối dạ dày có thể gây sưng tấy và để lại sẹo. Những vết loét này có thể thu hẹp dẫn đến tắc nghẽn ruột, ngăn thức ăn rời khỏi dạ dày. Trong trường hợp này, người bệnh dễ no, nôn mửa và giảm cân do sưng tấy do viêm hoặc do sẹo. Để khắc phục, bác sĩ thường đề xuất nong bóng qua nội soi để mở một lối đi khác do ruột bị thu hẹp và tắc nghẽn.

Ung thư dạ dày: Có nhiều nguyên nhân dẫn đến loét dạ dày như căng thẳng, thói quen ăn cay, do nhiễm vi khuẩn như helicobacter pylori (H.pylori). Loét dạ dày do nhiễm vi khuẩn H.pylori nếu không được điều trị đúng cách có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao. Loét dạ dày ăn mòn lớp niêm mạc dạ dày dẫn đến dị sản hoặc loạn sản. Các thay đổi này là tiền đề dẫn đến ung thư dạ dày do không được điều trị đúng cách.

Mọi người nên ăn uống đúng cách, ăn chậm nhai kỹ, ăn từng bữa nhỏ, bỏ thói quen thức khuya, tránh ăn đồ ăn cay nóng, cà phê, giảm cân nếu thừa cân, hạn chế căng thẳng để giảm nguy cơ mắc viêm loét dạ dày tá tràng.

