3 món giải nhiệt không tốt cho tiêu hóa

Uống nhiều nước đá, bia lạnh, ăn kem… có thể gây hại cho hệ tiêu hóa, nhất là vào những ngày thời tiết nắng nóng.

Bác sĩ Đào Trần Tiến (Phó khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cho biết, khi thời tiết nắng nóng, nhiều người lựa chọn giải nhiệt bằng cách ăn uống đồ lạnh... Các thói quen này có thể cản trở hoạt động của hệ tiêu hóa, gây hại cho sức khỏe.

Uống nước lạnh

Uống quá nhiều nước lạnh, nước đá có thể làm co thắt dạ dày, nhất là uống sau bữa ăn có thể khiến cho thức ăn khó tiêu hóa hơn. Thức uống lạnh có thể làm co thắt ruột và đông cứng thức ăn dẫn đến táo bón. Mức nhiệt của cơ thể ở khoảng 37 độ C. Khi chúng ta uống nước lạnh, nước đá khiến cơ thể phải hoạt động nhiều hơn để duy trì nhiệt độ bình thường.

Ngoài các vấn đề tiêu hóa, uống quá nhiều nước lạnh có thể ảnh hưởng đến các bệnh lý về mũi, xoang hoặc đau họng. Đây có thể là hậu quả của sự tích tụ chất nhầy trong niêm mạc đường hô hấp, gây tắc nghẽn, dễ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng. Theo bác sĩ Tiến, mọi người chỉ nên uống nước ở nhiệt độ bình thường hàng ngày ngay cả khi trời nóng để tránh gặp phải các vấn đề về sức khỏe.

Hạn chế uống nhiều nước lạnh trong mùa hè vì không tốt cho tiêu hóa, mũi họng. Ảnh: Freepik

Ăn kem

Kem là món ăn phổ biến và được nhiều người, nhất là trẻ em yêu thích. Tuy nhiên, ăn quá nhiều kem khi nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Đa phần, kem chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều đường và chất béo, nhất là cholesterol. Mặc dù, ăn kem tạo cảm giác giảm nhiệt độ tức thời, nhưng thực tế món này có thể gây nóng hơn do thường chứa nhiều đường. Ăn nhiều kem có thể làm tăng cholesterol trong máu, gây rối loạn mỡ máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiêu đường, béo phì và đột quỵ.

Ăn kem lạnh còn có thể gây co thắt ruột, khó tiêu, táo bón. Mặt khác, nếu món ăn không được chế biến, bảo quản đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có thể khiến người ăn dễ rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng do các vi khuẩn như tả, lỵ, thương hàn...

Theo bác sĩ Tiến, mọi người không nên ăn kem quá nhiều, không nên ăn vào sáng sớm lúc dạ dày trống, sau bữa ăn và trước khi đi ngủ để hạn chế những tác hại cho tiêu hóa và các cơ quan khác. Nên chọn các loại kem ít đường, ít chất béo bão hòa và đảm bảo thành phần nguyên liệu an toàn hoặc có thể tự làm kem từ trái cây, sữa ít chất béo. Bạn cũng có thể lựa chọn các thực phẩm khác để giải nhiệt như sữa chua...

Uống bia

Uống bia vào những ngày nắng giúp cơ thể sảng khoái và giải khát. Bia có chứa nhiều axit amino, vitamin B1, B2, B6; nhưng không cung cấp nước cần thiết khi khát mà chứa chất lợi tiểu, gây mất nước nhiều hơn. Bia còn cung cấp năng lượng rỗng không có lợi cho sức khỏe. Thói quen uống bia giải nhiệt vào mùa hè có thể khiến bạn bị chướng bụng, đầy hơi...

Khi thân nhiệt cao, uống bia với đá lạnh có thể khiến cơ thể bị sốc nhiệt, kích thích nội tiết tố tuyến thượng thận gây khô miệng, loãng máu, tăng nhịp tim... Lạm dụng thức uống có cồn này còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh dạ dày với triệu chứng ợ nóng, viêm loét. Lượng cồn trong máu tăng lên làm cho gan không kịp thải độc, dẫn đến mắc các bệnh về gan như xơ gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan do rượu...

Những ngày hè nắng nóng, người uống bia nhiều dễ bị mệt mỏi, uể oải. Bạn có thể giúp cơ thể thích nghi với thời tiết bằng cách tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa như chia nhỏ bữa ăn, ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống đủ nước, tập thể dục điều độ. Những người gặp bị chóng mặt, mệt mỏi, đầy hơi, chướng bụng nhưng điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt không cải thiện thì nên đến cơ sở y tế thăm khám.

Lục Bảo