3 dấu hiệu ở chân cảnh báo lưu thông máu kém

Sưng mắt cá chân, chuột rút thường xuyên, bàn chân lạnh có thể là dấu hiệu cảnh báo lưu thông máu kém, cần khắc phục kịp thời.

Lưu thông máu kém ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu máu không đến được các cơ quan, nhiều mô trong cơ thể bị thiếu máu, gây tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lành vết thương, có thể ảnh hưởng đến tim và não. Tim phải làm việc nhiều hơn để bù đắp gây tăng huyết áp, nguy cơ đau tim. Lưu lượng máu giảm theo thời gian cũng ảnh hưởng đến thận. Dấu hiệu ban đầu của tình trạng này thường xuất hiện ở chân vì chúng nằm xa tim nhất.

Bàn chân lạnh

Bàn chân lạnh cảnh báo tình trạng tắc nghẽn động mạch tiềm ẩn hoặc là giai đoạn đầu của bệnh mạch máu toàn thân, các vấn đề về tuần hoàn, nhất là ở người bệnh tiểu đường, tăng huyết áp hoặc cholesterol cao. Nếu bàn chân lạnh kèm theo đau, nhợt nhạt, xanh xao hoặc tê bì, người bệnh nên đến bác sĩ khám.

Sưng mắt cá chân

Sưng mắt cá chân cho thấy lưu thông máu kém. Triệu chứng này có thể đi kèm với tình trạng sưng hoặc căng cứng, da bị kéo căng hoặc thay đổi. Khi lưu lượng máu suy giảm, nhất là ở cẳng chân, dịch có thể tích tụ dẫn đến sưng tấy. Tình trạng này được gọi là phù nề, thường chỉ ra nhiều vấn đề về mạch máu tiềm ẩn cần được chú ý. Người bị sưng đột ngột ở một chân, kéo dài hoặc kèm theo đau và đỏ cần đi khám ngay để tìm hiểu nguyên nhân, có cách khắc phục kịp thời.

Chuột rút chân

Chuột rút chân có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân như mất cân bằng điện giải, kích ứng thần kinh, mất nước. Tuy nhiên, chuột rút thường xuyên vào ban đêm hoặc khi gắng sức có thể là triệu chứng chính của tình trạng giảm lưu lượng máu động mạch. Điều này thường xảy ra khi chạy bộ vì cơ bắp cần nhiều oxy hơn và do động mạch bị hẹp không thể cung cấp đủ máu.

Phòng ngừa

Một số thay đổi trong lối sống có thể tăng lưu thông máu, giảm triệu chứng, ngăn ngừa biến chứng lâu dài.

Hoạt động thể chất thường xuyên: Các bài tập aerobic như đi bộ kích thích lưu thông máu và tăng cường cơ bắp. Người tập luyện nên thực hiện với cường độ vừa phải.

Các bài tập cơ như nâng bắp chân: Thực hiện bài tập chân trước khi đi ngủ làm giảm chuột rút ban đêm. Vận động tích cực suốt cả ngày cũng cải thiện lưu thông máu.

Nếu các triệu chứng vẫn tiếp diễn dù đã thay đổi lối sống, bác sĩ có thể chỉ định các xét nghiệm như chỉ số mắt cá chân - cánh tay (ABI), siêu âm hoặc các phương pháp khác.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)