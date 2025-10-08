Ăn gì tăng cường sức khỏe mạch máu?

Nghệ
Nghệ chứa hoạt chất curcumin có thể làm giảm viêm mạch máu, yếu tố chính gây ra bệnh tim. Loại gia vị này cũng giúp cải thiện chức năng của nội mạc. Nội mạc là lớp lót bên trong mạch máu, thực hiện nhiều chức năng quan trọng, bao gồm điều chỉnh trương lực mạch máu (ảnh hưởng đến huyết áp), kiểm soát sự đông máu.
Nghệ
Nghệ chứa hoạt chất curcumin có thể làm giảm viêm mạch máu, yếu tố chính gây ra bệnh tim. Loại gia vị này cũng giúp cải thiện chức năng của nội mạc. Nội mạc là lớp lót bên trong mạch máu, thực hiện nhiều chức năng quan trọng, bao gồm điều chỉnh trương lực mạch máu (ảnh hưởng đến huyết áp), kiểm soát sự đông máu.
Tỏi
Các hợp chất như allicin trong tỏi hỗ trợ giảm độ cứng động mạch và giảm tích tụ mỡ trong mạch máu. Ăn tỏi cũng có thể hạ huyết áp, thúc đẩy mạch máu giãn nở. Tỏi còn có tác dụng chống viêm, giúp các mạch máu bị tổn thương phục hồi.
Tỏi
Các hợp chất như allicin trong tỏi hỗ trợ giảm độ cứng động mạch và giảm tích tụ mỡ trong mạch máu. Ăn tỏi cũng có thể hạ huyết áp, thúc đẩy mạch máu giãn nở. Tỏi còn có tác dụng chống viêm, giúp các mạch máu bị tổn thương phục hồi.
Củ dền
Nitrat trong củ dền có tác dụng mở rộng mạch máu, cung cấp oxy trong cơ thể. Ăn thực phẩm này thường xuyên có thể giảm độ cứng động mạch, nhất là ở người cao tuổi. Betalain là chất chống oxy hóa trong thực phẩm giúp bảo vệ mạch máu.
Củ dền
Nitrat trong củ dền có tác dụng mở rộng mạch máu, cung cấp oxy trong cơ thể. Ăn thực phẩm này thường xuyên có thể giảm độ cứng động mạch, nhất là ở người cao tuổi. Betalain là chất chống oxy hóa trong thực phẩm giúp bảo vệ mạch máu.
Rau chân vịt
Rau chân vịt giàu nitrat được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể. Chúng góp phần mở rộng mạch máu, cho phép máu lưu thông trơn tru. Các chất chống oxy hóa trong rau giúp giảm stress oxy hóa, nguyên nhân thường gặp gây tổn thương mạch máu.
Rau chân vịt
Rau chân vịt giàu nitrat được chuyển hóa thành oxit nitric trong cơ thể. Chúng góp phần mở rộng mạch máu, cho phép máu lưu thông trơn tru. Các chất chống oxy hóa trong rau giúp giảm stress oxy hóa, nguyên nhân thường gặp gây tổn thương mạch máu.
Chocolate đen
Chocolate đen chứa ít nhất 70% cacao, là món ăn vặt có lợi cho sức khỏe mạch máu. Ca cao giàu flavanol có tác dụng phục hồi niêm mạc mạch máu, tăng cường độ đàn hồi. Chúng cũng kích thích giải phóng oxit nitric, cải thiện tuần hoàn máu, giảm viêm.
Chocolate đen
Chocolate đen chứa ít nhất 70% cacao, là món ăn vặt có lợi cho sức khỏe mạch máu. Ca cao giàu flavanol có tác dụng phục hồi niêm mạc mạch máu, tăng cường độ đàn hồi. Chúng cũng kích thích giải phóng oxit nitric, cải thiện tuần hoàn máu, giảm viêm.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI