Ăn gì tăng cường sức khỏe mạch máu?

Củ dền

Nitrat trong củ dền có tác dụng mở rộng mạch máu, cung cấp oxy trong cơ thể. Ăn thực phẩm này thường xuyên có thể giảm độ cứng động mạch, nhất là ở người cao tuổi. Betalain là chất chống oxy hóa trong thực phẩm giúp bảo vệ mạch máu.