Điều gì xảy ra với huyết áp khi cholesterol cao?

Cholesterol cao có thể làm tổn thương động mạch, khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, gây tăng huyết áp.

Cholesterol là chất béo cần thiết trong cơ thể, có vai trò tạo màng tế bào, sản xuất hormone, hỗ trợ tiêu hóa.... Cholesterol có hai loại chính là LDL (cholesterol xấu) và HDL (cholesterol tốt), chúng được vận chuyển trong máu dưới dạng các phân tử lipoprotein.

Cholesterol xấu tích tụ trong máu sẽ hình thành mảng bám làm dày thành mạch máu, khiến động mạch cứng lại, co thắt, mất tính linh hoạt theo thời gian. Kết quả của những thay đổi này là tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu qua những mạch máu hẹp, khiến huyết áp tăng lên.

Cholesterol cao và tăng huyết áp cao đều thúc đẩy tình trạng viêm, hình thành mảng bám và xơ vữa động mạch. Bên cạnh nguy cơ đau tim, đột quỵ, tình trạng này còn có thể dẫn đến suy tim, bệnh thận, những vấn đề về mạch máu ngoại biên.

Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị các phương pháp ngăn huyết cao và cholesterol cao.

Áp dụng chế độ ăn tốt cho tim mạch: Trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, cá, thịt gia cầm, các loại hạt và dầu thực vật là những thực phẩm tốt cho tim mạch. Mỗi người hạn chế natri, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, thực phẩm và đồ uống có thêm đường. Chế độ ăn DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) tuân theo các hướng dẫn này, được thiết kế để hỗ trợ điều trị tăng huyết áp hoặc phòng ngừa bệnh này.

Ưu tiên tập thể dục: Mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh cho tim mạch bằng cách dành 75 phút tập thể dục nhịp điệu cường độ cao hoặc 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa phải mỗi tuần. Kết hợp các mục tiêu vận động này với bài tập tăng cường cơ và xương ít nhất ba ngày mỗi tuần để nâng cao sức khỏe tổng thể.

Hạn chế rượu bia và loại bỏ các sản phẩm thuốc lá: Hút thuốc làm trầm trọng thêm các yếu tố nguy cơ tim mạch. Khi đó, cholesterol xấu tăng, cholesterol tốt trong máu giảm, gây rối loạn lipid máu.

Duy trì cân nặng khỏe mạnh: Người thừa cân, béo phì giảm 5-7% trọng lượng cơ thể có thể cải thiện mức cholesterol cùng các yếu tố nguy cơ thúc đẩy bệnh tim mạch khác.

Đi khám: Bác sĩ có thể tư vấn người bệnh cách kiểm soát cholesterol cao, tăng huyết áp. Người bệnh nên dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tuân thủ lịch khám, xét nghiệm được khuyến nghị.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)