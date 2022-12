13 khối u nổi khắp ngực cô gái trẻ

Lúc 20h ngày 6/12, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Phát hiện sớm và điều trị bảo tồn thẩm mỹ bệnh lý tuyến vú". Chương trình có sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành về Chẩn đoán hình ảnh, Ung thư và Can thiệp tuyến vú của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội: PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp; TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu; BS.CKII Lê Nguyệt Minh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp. Chương trình được phát trên fanpage VnExpress, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Độc giả có thể gửi câu hỏi tại đây.