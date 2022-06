10 thức uống tăng cường sức đề kháng cho hệ hô hấp

Thức uống kết hợp các loại rau xanh, trái, hạt có thể hỗ trợ duy trì hệ thống miễn dịch, giữ hệ hô hấp khỏe mạnh, giảm nhiễm trùng.

Chế biến nước trái cây, sinh tố và đồ uống dinh dưỡng là một trong những cách đơn giản tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, phòng ngừa các bệnh về hô hấp như cảm lạnh, cảm cúm,... Bạn cũng có thể thêm vào các thức uống sau đây hạt chia hoặc mầm lúa mì để duy trì sức khỏe tổng thể.

Nước cam, quýt, bưởi

Vitamin C có trong các loại quả có múi có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi các chất gây hại cho cơ thể. Nghiên cứu từ Đại học Y khoa Harvard cho thấy, người bị cảm dùng vitamin C khi bị cảm nhanh phục hồi, giảm triệu chứng. Người trưởng thành có thể uống 2.000 miligram vitamin C mỗi ngày khi bị cảm.

Nước táo xanh, cà rốt và cam

Cà rốt, táo và cam giúp tăng đề kháng cho cơ thể, chống lại nhiễm trùng. Vitamin A có trong cà rốt góp phần duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Trong cà rốt còn có vitamin B-6 đóng vai trò tăng sinh tế bào miễn dịch, sản xuất kháng thể, trong khi táo, cam cung cấp vitamin C cho cơ thể.

Sữa hạt bí ngô

Kẽm được các nhà nghiên cứu Australia cho biết là thành phần phổ biến có trong thuốc chữa cảm lạnh, giúp cải thiện tình trạng viêm và phục hồi hệ miễn dịch. Hàm lượng kẽm cao có trong hạt bí ngô được khuyến nghị dùng đưa vào thực đơn bảo vệ sức khỏe hệ hô hấp.

Hạt bí ngô dùng làm sữa hạt chứa hàm lượng kẽm cao, có lợi cho hệ thống miễn dịch. Ảnh: Freepik

Nước củ dền, cà rốt, gừng và táo

Viêm thường là một phản ứng miễn dịch đối với các nhiễm trùng cơ thể có nguồn gốc từ virus hoặc vi khuẩn. Nước ép kết hợp củ cải đường, cà rốt, táo, gừng hỗ trợ giảm viêm khi cơ thể bị cảm lạnh, cảm cúm như sổ mũi, ho và đau nhức.

Nước cà chua

Uống nước ép quả cà chua tươi là giải pháp giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng cơ thể nhờ lượng vitamin B9 (folate) dồi dào có trong quả. Trong cà chua cũng có magie giúp chống viêm sưng.

Nước dưa hấu

Dưa hấu giàu vitamin C và arginine có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, giúp giảm đau cơ. Đau nhức cơ có thể là một trong các triệu chứng của bệnh cúm, nhất là ở người lớn tuổi. Quả dưa hấu có hàm lượng nước cao hỗ trợ bù nước cho cơ thể.

Nước ép dưa hấu là thức uống có lợi cho sức khỏe hô hấp. Ảnh: Freepik

Nước cải xoăn, cà chua và cần tây

Cải xoăn thường là lựa chọn trong nhiều món nước ép trái cây nhờ lượng xơ cao. Nước ép kết hợp cải xoăn, cà chua, cần tây vừa tạo nên thức uống giàu vitamin C, vitamin B9 và chất xơ; giúp ngăn nguy cơ nhiễm trùng cơ thể, tốt cho hệ tiêu hóa và tăng đề kháng cơ thể.

Nước dâu tây và kiwi

Dâu tây và kiwi là những lựa chọn lành mạnh khác để bổ sung vitamin C. Hàm lượng chất xơ cao có trong quả kiwi cũng hỗ trợ thúc đẩy tiêu hóa, duy trì sức khỏe tổng thể.

Nước dâu tây, xoài và sữa hạnh nhân

Vitamin C từ dâu tây và vitamin E có trong xoài và sữa hạnh nhân cũng là gợi ý giúp chống oxy hóa cho cơ thể, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch nhất là ở người lớn tuổi.

Nước táo xanh, rau xà lách và cải xoăn

Nước ép từ các loại rau xà lách, cải xoăn cùng với táo xanh được chứng minh là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng giúp thúc đẩy hệ thống miễn dịch cao. Món nước này giàu chất xơ, vitamin C này có thể hỗ trợ phòng bệnh cảm cúm cho người lớn và trẻ nhỏ.

Bên cạnh nạp các loại chất dinh dưỡng duy trì sức đề kháng ngừa bệnh hệ hô hấp, bạn có thể kết hợp duy trì rèn thể chất, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và giữ tinh thần khỏe mạnh.

Mai Chi (Theo Healthline)