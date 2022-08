10 năm ho ra máu vì lao phổi

Ông Tài được điều trị nút mạch phế quản thành công, thoát cảnh ho ra máu từng đợt 10 năm nay

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Cảnh Hưng - Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, bệnh nhân là ông Trần Văn Tài, 64 tuổi (Khánh Hòa). Bệnh nhân phát hiện lao phổi cách đây 10 năm, nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, da xanh nhợt nhạt, ho ra máu lượng ít dai dẳng, điều trị nội khoa không thành công.

Ông Tài đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, sau khi khám, nội soi phế quản và chụp CT phổi thấy nguyên nhân chảy máu từ phế quản thùy trên phổi phải ngày 17/8.

Các bác sĩ thực hiện nút động mạch phế quản cho bệnh nhân. Ảnh: Tâm Anh

Theo bác sĩ, trong bệnh cảnh lao phổi, ho ra máu nặng do loét, vỡ mạch máu phổi phế quản. Việc điều trị ho ra máu cơ bản là điều trị nội khoa. Nếu ho ra máu nặng, kéo dài thì phải nội soi phế quản cầm máu, cắt thùy phổi, phẫu thuật để kẹp cầm máu, thắt động mạch... Các phương pháp này đều là những thủ thuật phức tạp, dễ gặp tai biến trong và sau phẫu thuật; sức khỏe lâu hồi phục, bệnh nhân phải nằm viện lâu.

Ho ra máu do lao phổi, giãn động mạch phế quản là một biến chứng nặng có tỷ lệ tái phát cao. Việc điều trị cần phải tiến hành cẩn trọng và kịp thời để nâng cao chất lượng sống cho người bệnh. Nếu không được thăm khám điều trị sớm, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu.

Trước thực trạng sức khỏe của bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa 2, Thi Văn Gừng - Trưởng Đơn vị Hình ảnh học can thiệp, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp, Kiêm Phó Giám đốc Trung tâm can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, các bác sĩ đã thực hiện Hội chẩn đa chuyên khoa (nội hô hấp, ngoại lồng ngực - tim mạch, can thiệp mạch), thống nhất áp dụng phương pháp can thiệp nội mạch, nút động mạch phế quản cho người bệnh. Đây là phương pháp ít xâm lấn, thực hiện qua động mạch đùi, giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng.

"Kỹ thuật điều trị phức tạp, bởi động mạch phế quản có kích thước rất nhỏ và nhiều biến thể, đòi hỏi bác sĩ phải giàu kinh nghiệm. Siêu chọn lọc sẽ giúp tăng hiệu quả tắc động mạch tăng sinh tối đa, đồng thời giảm thiểu rủi ro tổn thương tủy sống do vật liệu nút mạch trôi vào động mạch tủy sống", bác sĩ Gừng cho biết.

Ngay sau can thiệp, bệnh nhân Tài được chuyển về tiếp tục điều trị nội khoa. Hiện tại, sức khỏe đã hồi phục ổn định, không còn ho ra máu và đã xuất viện vào chiều 18/8.

Êkíp điều trị nút mạch cho bệnh nhân. Ảnh: Tâm Anh

Bác sĩ Gừng cho biết thêm, phương pháp điều trị ho ra máu bằng nút động mạch phế quản (bronchial artery embolization- BAE) có nhiều ưu điểm. Bệnh nhân hoàn toàn tỉnh lúc làm thủ thuật, có thể trao đổi những khó chịu gặp phải trong quá trình can thiệp. Đồng thời, cải thiện được chất lượng sống cho bệnh nhân sau can thiệp; dự phòng được biến cố "ho ra máu ồ ạt" nguy hiểm tới tính mạng.

Nút tắc động mạch phế quản chủ yếu thực hiện ở các bệnh viện lớn, phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu, ít tai biến, mang lại hiệu quả tối ưu cho người bệnh. Kỹ thuật này đòi hỏi người thực hiện phải có kỹ thuật bài bản, chuyên sâu, chọc lọc mạch tốt. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM thực hiện can thiệp nút mạch thành công nhiều ca bệnh khó. Qua đó, giúp người bệnh được điều trị kịp thời, tránh can thiệp xâm lấn hay phẫu thuật lớn, làm giảm nguy cơ tử vong, biến chứng.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Bình An