10 món ăn uống giúp giảm viêm, tăng chức năng gan

Gan đóng vai trò chính trong quá trình tiêu hóa, chuyển hóa, giải độc, dự trữ chất dinh dưỡng thiết yếu. Cơ quan này cũng giúp sản xuất cholesterol, vận chuyển chất béo trong máu. Một vài thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống có thể giảm viêm, cải thiện sức khỏe gan tự nhiên.

Nước ép củ dền

Đồ uống này giàu betalain - chất chống oxy hóa mạnh mẽ làm giảm viêm. Các hợp chất này cũng hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của gan bằng cách thúc đẩy quá trình đào thải độc tố. Mỗi người nên uống một ly nước ép củ dền mỗi ngày để tăng cường sức khỏe gan.

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt chứa nhiều beta-carotene, chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi bị tổn thương. Những dưỡng chất này cũng có thể tăng cường tiết mật và tốt cho tiêu hóa. Người thường xuyên sử dụng đồ uống này có thể giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Nước cốt chanh

Một lượng nhỏ nước chanh, đặc biệt là khi uống vào buổi sáng, có thể kích thích sản xuất mật. Mật giúp gan phân hủy chất béo dễ dàng, hỗ trợ tiêu hóa. Chanh cũng chứa vitamin C làm sạch gan hiệu quả hơn.

Nước ép lựu

Lựu có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, nhất là polyphenol. Người thường xuyên sử dụng đồ uống này có thể cải thiện nồng độ men gan, có lợi cho sức khỏe của người béo phì hoặc rối loạn chuyển hóa.

Rau lá xanh

Rau lá xanh như rau bina, cải xoăn chứa nhiều diệp lục. Sắc tố xanh này hoạt động như chất giải độc tự nhiên bằng cách liên kết các độc tố, đào thải chúng ra khỏi cơ thể. Bông cải xanh, súp lơ trắng chứa nhiều hợp chất kích hoạt enzyme gan. Các enzyme này thúc đẩy cơ thể xử lý và loại bỏ độc tố hiệu quả hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Thêm rau xanh này vào súp, sinh tố hoặc chế biến thành món xào, luộc, hấp cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể.

Quả óc chó

Quả óc chó giàu chất béo lành mạnh, các axit amin như arginine hỗ trợ gan loại bỏ chất thải. Hàm lượng omega-3 trong quả óc chó cũng có tác dụng chống viêm. Thưởng thức một nắm nhỏ quả óc chó như món ăn nhẹ để hỗ trợ sức khỏe não và gan.

Cá béo

Cá béo như cá hồi, cá mòi, cá thu cung cấp axit béo omega-3. Những chất béo lành mạnh này có tác dụng giảm viêm gan, ngăn ngừa tích tụ mỡ. Omega-3 làm giảm đáng kể lượng mỡ gan và triglyceride ở người mắc bệnh gan.

Quả mọng

Việt quất chứa nhiều chất chống oxy hóa gọi là anthocyanin, mang lại màu sắc rực rỡ cho thực phẩm, cải thiện gan nhiễm mỡ ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Hạt chia

Những hạt nhỏ này nở ra trong nước, chứa nhiều chất xơ và omega-3. Chúng hỗ trợ tiêu hóa và giảm viêm, tốt cho chức năng gan.

Chuối

Chuối dễ tiêu hóa, cung cấp kali dồi dào, điều hòa cân bằng dịch, hỗ trợ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chuối cũng là lựa chọn nhẹ nhàng cho người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)