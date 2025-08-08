8 đồ uống giảm mỡ gan

Nước ép củ dền, nước chanh, lô hội, giấm táo có thể giảm mỡ gan, chống viêm, thúc đẩy đào thải độc tố và phòng bệnh.

Cà phê

Người uống cà phê thường xuyên ít có nguy cơ mắc bệnh xơ gan và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Các chất chống oxy hóa trong cà phê, đặc biệt là axit chlorogenic, hỗ trợ giảm viêm, ngăn tích tụ mỡ. Uống 2-3 tách cà phê mỗi ngày là phù hợp, nên ưu tiên cà phê đen, không thêm đường, kem và siro.

Sữa nghệ

Curcumin là hợp chất hoạt tính trong nghệ có tác dụng giảm mỡ gan, hạ men gan và cải thiện độ nhạy insulin. Hâm nóng một cốc sữa không hoặc ít đường, thêm nửa thìa cà phê nghệ, một ít tiêu đen (để tăng khả năng hấp thụ) và uống trước khi đi ngủ giúp tăng cường sức khỏe gan.

Trà xanh

Trà xanh giàu catechin, có tác dụng giảm viêm và mỡ gan ở người mắc bệnh NAFLD. Đồ uống này cũng giúp cải thiện tâm trạng, hạn chế căng thẳng, góp phần chống suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác, các bệnh thoái hóa thần kinh. Uống 2-3 tách trà mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền chứa betalain - chất chống oxy hóa có đặc tính hỗ trợ gan, chống viêm, tăng lưu lượng mật quan trọng cho quá trình tiêu hóa, thải độc chất béo. Ép một củ dền với cà rốt hoặc nửa quả táo để tạo vị ngọt cho đồ uống.

Nước chanh

Bắt đầu ngày mới bằng cách uống nước chanh ấm mang lại nhiều lợi ích. Đồ uống này kích thích các enzyme gan, thúc đẩy đào thải độc tố, cung cấp vitamin C nhanh chóng. Bạn vắt nửa quả chanh vào nước ấm, thêm một nhúm muối hồng hoặc một giọt mật ong nếu cần.

Nước ép lô hội

Lô hội thường dùng để chữa cháy nắng, chăm sóc da, giảm viêm gan, điều hòa lượng đường trong máu (liên quan mật thiết đến gan nhiễm mỡ), tốt cho đường ruột. Pha loãng 1-2 thìa canh nước ép lô hội với một cốc nước, uống vào giữa buổi sáng hoặc trước bữa ăn.

Nước giấm táo

Giấm táo cũng giúp ích cho người bệnh gan nhiễm mỡ, cải thiện độ nhạy insulin, thúc đẩy quá trình phân hủy chất béo. Uống giấm táo còn giảm cholesterol toàn phần trong máu.

Nước dừa

Nước dừa hỗ trợ phục hồi gan bằng cách cung cấp nước cho cơ thể, giảm stress oxy hóa, cân bằng điện giải. Nước dừa tự nhiên ít calo và đường, nên uống một ly mỗi ngày sau khi tập luyện để làm mát gan. Mọi người nên tránh các loại nước đóng chai chứa nhiều chất phụ gia hoặc chất tạo ngọt.

Bên cạnh dùng những đồ uống này thường xuyên, mỗi người nên cắt giảm đường, rượu bia, thực phẩm chế biến sẵn và chất béo bão hòa.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)