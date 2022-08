Yếu tố khiến phụ nữ mãn kinh sớm

Rối loạn nhiễm sắc thể, hút thuốc lá, lối sống ít vận động là một trong những yếu tố khiến phụ nữ dễ mắc mãn kinh sớm.

Hầu hết phái đẹp bắt đầu mãn kinh ở độ tuổi từ 45 đến 55. Ở Mỹ, độ tuổi mãn kinh trung bình đầu từ năm 51 tuổi. Theo Heath.com, cứ 100 phụ nữ thì có một người bắt đầu trải qua các triệu chứng khó chịu của thời kỳ mãn kinh sớm trước khi bước sang tuổi 40.

Mãn kinh sớm thường xảy ra xảy ra khi buồng trứng của phụ nữ ngừng sản xuất trứng, dẫn đến lượng estrogen thấp. Những triệu chứng thường gặp như có kinh nguyệt không đều hoặc chu kỳ kinh nguyệt bất thường, khô âm đạo, thay đổi tâm trạng hoặc ham muốn tình dục, mất kiểm soát bàng quang.

Mãn kinh sớm thường là nguyên nhân gây vô sinh vì hàm lượng estrogen trong cơ thể bị giảm sút. Ngoài ra, tình trạng này còn dẫn đến những nguy cơ về sức khỏe khác như bệnh tim mạch, loãng xương, sa sút trí tuệ và stress. Dưới đây là những yếu tố khiến các chị em dễ gặp tình trạng này.

Rối loạn nhiễm sắc thể

Rối loạn nhiễm sắc thể là một yếu tố gây mãn kinh sớm. Nguyên nhân do gen FMR1, một gen gây ra hội chứng gãy nhiễm sắc thể X (Fragile X). Những người mắc phải hội chứng này thường bị suy giảm trí tuệ, chậm phát triển, có những rối loạn về hành vi,... Phụ nữ thuộc nhóm hội chứng gãy nhiễm sắc thể X hoặc có di truyền từ gia đình sẽ xuất hiện những rối loạn ở buồng trứng dẫn tới thiếu hụt trứng liên quan tới nhiễm sắc thể X yếu, từ đó hình thành nên chứng mãn kinh sớm.

Mắc bệnh tự miễn

Mãn kinh sớm có thể từ những triệu chứng của bệnh tự miễn dịch, chẳng hạn như bệnh tuyến giáp hoặc viêm khớp dạng thấp. Nếu các chị em có tiền sử mắc bệnh tự miễn, hệ thống miễn dịch trong cơ thể bắt đầu tấn công các nang trong buồng trứng, những túi nhỏ nơi trứng trưởng thành. Từ đó làm cản trở khả năng hoạt động và dẫn đến tình trạng mãn kinh sớm.

Tình trạng mãn kinh sớm khiến chị em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ. Ảnh: Freepik

Hút thuốc lá và uống rượu bia

Theo các nhà khoa học, phụ nữ hút thuốc lá sẽ làm suy giảm estrogen và góp phần vào thời kỳ mãn kinh sớm. Một nghiên cứu cho thấy, phụ nữ hút thuốc lá có thể bắt đầu mãn kinh sớm hơn phụ nữ không hút thuốc từ 1- 2 năm.

Ngoài thuốc lá, rượu cũng là tác nhân. Bởi việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn sẽ có thể kích hoạt các yếu tố nguy cơ gây mãn kinh sớm.

Yếu tố lối sống

Estrogen được lưu trữ trong mô mỡ. Do đó, những phụ nữ quá gầy thường ít dự trữ estrogen hơn, từ đó khiến họ dễ mắc nguy cơ bị cạn kiệt estrogen sớm hơn. Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn chay, lười tập thể dục và không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đều có thể gây ra mãn kinh sớm.

Động kinh

Động kinh là một chứng rối loạn co giật bắt nguồn từ não. Người bị động kinh có nhiều khả năng bị suy buồng trứng nguyên phát, dẫn đến mãn kinh. Thay đổi nồng độ hormone do mãn kinh có thể ảnh hưởng đến các cơn co giật ở những người bị động kinh.

Các biện pháp khắc phục tình trạng mãn kinh sớm

Theo các nhà khoa học, chưa có giải pháp để ngăn chặn thời kỳ mãn kinh sớm. Để cải thiện các triệu chứng, phụ nữ nên thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Các chuyên gia y tế khuyến khích việc tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc và kiểm soát stress là chìa khóa để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Do đó, nếu có thói quen hút thuốc lá hoặc uống rượu bia, các chị em nên loại bỏ sớm để kiểm soát các triệu chứng mãn kinh.

Ngoài thay đổi lối sống, một số các loại thực phẩm giúp cơ thể bổ sung estrogen. Vì thế, các chị em nên bổ sung các loại hạt như hạt lanh, hạt hướng dương, hạt mè, hạnh nhân, óc chó... sản phẩm từ đậu nành cùng các loại cá béo (cá ngừ, cá thu, cá trích...) trong chế độ ăn để bổ sung axit béo omega-3. Phái đẹp bổ sung nguồn chất xơ dồi dào từ táo, cà rốt, lựu, dâu tây, nam việt quất, nho,...

Huyền My (Theo Health.com, Healthline, WebMD)