Yếu tay do cơn đột quỵ thoáng qua

TP HCMÔng Tạo, 65 tuổi, đột ngột yếu tay phải, nói đớ, nhập viện cấp cứu bác sĩ chẩn đoán do cơn đột quỵ thoáng qua.

ThS.BS Lê Hoàng Nhật Nam, Đơn vị Cấp cứu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ông Tạo được đưa vào cấp cứu trong tình trạng huyết áp 190/90 mmHg (bình thường là 120/80 mmHg), mạch đập ổn định 70 lần/phút. Người bệnh đau đầu nhẹ, yếu liệt đột ngột hết, sức cơ tứ chi 5/5, không rối loạn tri giác, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

GCS của ông Tạo ở mức 15/15 điểm. GCS (Glasgow Coma Scale) là thang điểm y khoa được sử dụng để đánh giá mức độ tri giác của một người, đặc biệt trong các trường hợp chấn thương sọ não, hôn mê, đột quỵ hoặc bất kỳ tình trạng nào ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.

Theo bác sĩ Nam, ông Tạo vừa trải qua một cơn đột quỵ thoáng qua hay còn gọi là cơn thiếu máu não thoáng qua (Transient Ischemic Attack - TIA). Đây là cơn rối loạn tuần hoàn máu lên não xảy ra đột ngột nhưng hồi phục hoàn toàn trong vòng 24 giờ, thường từ vài phút đến dưới một giờ. Người bệnh được sử dụng thuốc kiểm soát huyết áp, nhập viện theo dõi tình trạng sức khỏe.

Bác sĩ Nam cho hay triệu chứng của ông Tạo lúc vào viện đã tự cải thiện nên chưa cần can thiệp y tế chuyên sâu. Triệu chứng TIA và đột quỵ tương tự nhau. Tuy nhiên, khả năng hồi phục của người bệnh thiếu máu não thoáng qua nhanh, thường không để lại biến chứng do tình trạng thiếu máu lên não chỉ xảy ra trong thời gian ngắn và không gây tổn thương não rõ rệt. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cảnh báo rằng cơn đột quỵ thực sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bác sĩ sử dụng công cụ dự đoán nguy cơ đột quỵ sớm sau cơn thiếu máu não thoáng qua (thang ABCD2) cho thấy ông Tạo đang ở mức 6, tương đương nguy cơ rất cao. Thang ABCD2 có 8 mức, từ 0 đến 7.

Bác sĩ khuyến cáo người từng có dấu hiệu thiếu máu não thoáng qua cần tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ bằng các kỹ thuật cơ bản như kiểm tra đường huyết, đo điện tim, huyết áp, X-quang phổi, chụp MRI... để khảo sát mạch máu não, phát hiện hẹp hoặc tắc kịp thời. Tùy mức độ hẹp, bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp đặt stent. Nếu kết quả kiểm tra tốt, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, khoa học, chú ý khám sức khỏe định kỳ.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi