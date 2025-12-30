Yếu liệt do tủy sống bị kéo căng kèm u mỡ

TP HCMBà Trân, 52 tuổi, đau lưng nhiều năm không bớt khiến yếu liệt, rối loạn cảm giác, nay bác sĩ chẩn đoán do hội chứng tủy sống bị kéo thấp kèm u mỡ.

Bà Trân sau sinh con cách đây 17 năm thì bắt đầu đau lưng. Bà khám ở Mỹ được chẩn đoán lồi đĩa đệm cột sống thắt lưng, điều trị nội khoa song đau lan xuống mông và rối loạn cảm giác vùng hội âm, tiểu tiện không tự chủ. Lần này về Việt Nam tháng 12, bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chụp MRI 3 Tesla cho thấy lồi đĩa đệm, tổn thương ở vùng S1-S2 bên phải kèm khối u mỡ kích thước khoảng 2 cm, tủy sống bị kéo xuống thấp bất thường.

ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết thay vì kết thúc ở vị trí đốt sống L2 như bình thường, chóp tủy của bà bị kéo xuống đến L4. Dây tận cùng của người bệnh bị căng kéo, chèn ép lên các rễ thần kinh vùng cùng, gây đau cột sống nhiều năm.

"Hội chứng tủy bị kéo thấp có thể do cấu trúc bất thường từ khi còn phôi thai", bác sĩ Sĩ nói, thêm rằng tình trạng tiến triển âm thầm, rõ hơn sau sinh nở hoặc lao động nặng, dễ nhầm với thoát vị đĩa đệm hoặc đau thần kinh tọa. Khối u mỡ càng khiến tủy bị kéo căng nặng hơn.

Sau hội chẩn, bác sĩ phẫu thuật lấy khối u mỡ, cắt dây tận cùng và giải phóng chóp tủy sống cho bà Trân. Đây là ca mổ phức tạp do khối u nằm ở vùng cùng - cụt, sát dây tận cùng và các rễ thần kinh chi phối vận động, cảm giác chi dưới cũng như chức năng cơ tròn, theo bác sĩ Sĩ.

Bác sĩ phẫu thuật lấy u và cắt dây tủy tận cùng cho bà Trân với sự hỗ trợ của kính vi phẫu AI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ thống kính vi phẫu tích hợp AI và chụp huỳnh quang 3D thế hệ mới, cho phép phóng đại tối đa trường mổ, giúp bác sĩ quan sát rõ từng cấu trúc thần kinh. Nhờ đó, bác sĩ phân biệt chính xác ranh giới giữa khối u mỡ, dây tận cùng bị căng kéo và các rễ thần kinh lành xung quanh. Êkíp bóc tách khối u và giải phóng dây tủy tận cùng đang bị kéo căng, đưa chóp tủy trở về vị trí sinh lý, hạn chế tối đa nguy cơ yếu liệt hoặc rối loạn cảm giác sau mổ.

Hậu phẫu, bà Trân tỉnh táo, vận động tốt chi dưới, cơn đau mông, đùi giảm rõ rệt. Kết quả kiểm tra cho thấy không có biến chứng chảy máu hay tổn thương thần kinh. Người bệnh bắt đầu tập vận động sớm, được theo dõi phục hồi chức năng.

Kỹ thuật viên hướng dẫn tập vật lý trị liệu cho bà Trân trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Sĩ khuyên người bị đau thắt lưng, đau mông, đau đùi kéo dài nhiều năm, điều trị thoát vị đĩa đệm không hiệu quả, nên chụp MRI chuyên sâu tại cơ sở có chuyên khoa ngoại thần kinh - cột sống để tránh bỏ sót các tổn thương tủy.

*Tên người bệnh đã được thay đổi