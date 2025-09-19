Xuất huyết não sau nửa tháng tự ý ngưng thuốc huyết áp

TP HCMBà Mùi, 70 tuổi, đau đầu, chóng mặt dữ dội sau nửa tháng tự ý ngưng thuốc huyết áp, bác sĩ chẩn đoán xuất huyết não hai bên.

Bà Mùi bị tăng huyết áp nhiều năm nay, uống thuốc bớt bệnh nên tự ý ngưng thuốc từ nửa tháng trước. Cách nhập viện ba ngày, bà đau đầu nhiều vùng đỉnh, chẩm, vai gáy kèm chóng mặt.

Ngày 19/9, BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết huyết áp của bà Mùi thời điểm nhập viện đến 200/110 mmHg. Người bệnh đau đầu, choáng váng, bị xuất huyết (chảy máu) dưới nhện hai bên bán cầu não. Đây là một dạng xuất huyết não, xảy ra khi máu bị rò rỉ chảy vào khoảng trống giữa não và màng bao quanh (màng não).

Đa số các trường hợp chảy máu dưới nhện là do vỡ phình động mạch não. Yếu tố nguy cơ khác bao gồm chấn thương, dị dạng động mạch hoặc tĩnh mạch, viêm mạch, bóc tách động mạch nội sọ, thiếu máu hồng cầu hình liềm, rối loạn chống đông máu, lạm dụng chất kích thích, chất gây nghiện...

"Bà Mùi tự ý ngưng thuốc gây tăng huyết áp tác động lên túi phình động mạch khiến chúng vỡ ra, dẫn tới xuất huyết dưới nhện", ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nói.

Bác sĩ cho bệnh nhân dùng thuốc hạ áp khẩn cấp kèm thuốc giúp giảm phù não, thuốc ngừa co thắt động mạch, thuốc giảm đau... Bà Mùi giảm chóng mặt, đau đầu, huyết áp về mức bình thường 110-120/80 mmHg, không để lại di chứng sau xuất huyết não, xuất viện sau ba ngày điều trị.

Bác sĩ Bình căn dặn bệnh nhân tuân thủ uống thuốc theo toa sau khi xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Theo bác sĩ Kiều, phần lớn trường hợp xuất huyết dưới nhện là do vỡ túi phình động mạch não hoặc chấn thương ở vùng đầu. Kiểm soát tốt hai yếu tố nguy cơ này là biện pháp phòng ngừa hiệu quả nhất. Mọi người nên khám sức khỏe tổng quát hàng năm, nhất là người cao tuổi, có bệnh tăng huyết áp. Chủ động kiểm soát tình trạng huyết áp cao bằng cách dùng thuốc theo chỉ định, thay đổi lối sống... Tập thể dục thường xuyên, tránh làm việc, tập luyện gắng sức hay nâng vật nặng quá mức để tránh phình vỡ động mạch não. Ăn uống lành mạnh, cân bằng dinh dưỡng, bỏ uống rượu bia, thuốc lá, các chất gây nghiện, chất kích thích...

Người có tiền sử tăng huyết áp cần uống thuốc đúng liều lượng theo chỉ dẫn của bác sĩ. Các loại thuốc tăng huyết áp nhằm kiểm soát huyết áp trong giới hạn mục tiêu, không phải điều trị dứt điểm căn bệnh này. Ngay cả khi bệnh đã ổn định, nếu ngừng điều trị, huyết áp có thể tăng đột ngột và gây ra những biến chứng nguy hiểm. Bệnh nhân không được tự ý ngưng hoặc thay đổi thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ.

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi