Xuất huyết dạ dày sau 10 năm uống thuốc chống viêm giảm đau

Hà NộiÔng Hưng, 65 tuổi, mệt mỏi, chóng mặt, hụt hơi khi gắng sức, bác sĩ chẩn đoán thiếu máu do xuất huyết dạ dày nghi bị tác dụng bởi thuốc giảm đau nhóm NSAID.

Ông Hưng có tiền sử tăng huyết áp, bệnh thận và gout mạn tính tính. Hai tháng gần đây, ông giảm 4 kg, cảm giác choáng váng tăng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám khi triệu chứng nặng hơn.

Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị thiếu máu với lượng hồng cầu 2,9 triệu/mm³ trong khi chỉ số bình thường của nam giới là 4,2-5,4 triệu/mm³, hồng cầu nhỏ nhược sắc, sắt huyết thanh giảm sâu. Nội soi tiêu hóa ghi nhận các ổ loét vòng quanh lỗ môn vị và loét hành tá tràng tiến triển âm thầm trong thời gian dài gây xuất huyết dạ dày.

Ông Hưng cho biết thường xuyên đau nhức khớp, uống thuốc chống viêm giảm đau nhóm NSAID suốt hơn 10 năm.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Huy, khoa Nội thận - Lọc máu nhóm thuốc này thường có tác dụng phụ trên dạ dày, tá tràng nếu sử dụng liên tục. Thuốc chống viêm giảm đau nhóm NSAID có thể ức chế men COX, làm giảm tổng hợp prostaglandin - chất có vai trò bảo vệ niêm mạc dạ dày. Khi lớp bảo vệ này bị suy yếu, acid dạ dày dễ dàng tấn công gây viêm, loét, xuất huyết. Loét dạ dày do NSAID thường tiến triển âm thầm thời gian đầu. Đa số người bệnh được phát hiện khi vết loét biến chứng gây xuất huyết tiêu hóa, thiếu máu nặng hoặc thủng dạ dày.

Bác sĩ Huy khám cho ông Hưng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Huy, các ổ loét của ông Hưng rỉ máu chậm, kéo dài trong nhiều tuần dẫn đến mất máu mạn tính.

Người bệnh được truyền hai đơn vị khối hồng cầu để nâng huyết sắc tố. Song song, bác sĩ điều trị bằng thuốc ức chế tiết acid dạ dày (PPI), bổ sung sắt, kiểm soát acid uric máu, ngưng hoàn toàn nhóm thuốc NSAID. Sau điều trị, tình trạng thiếu máu của ông Hưng cải thiện.

Bác sĩ Huy khuyên người bệnh cần thay đổi lối sống giúp quản lý bệnh nền, hạn chế dùng thuốc giảm đau kéo dài. Người bệnh sử dụng các thuốc nhóm NSAID cần đúng chỉ định bác sĩ. Khi có biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, đau bụng âm ỉ, đại tiện phân sậm màu, hoa mắt, hụt hơi... người bệnh nên đi khám để tìm nguyên nhân, điều trị kịp thời.

Thanh Ba