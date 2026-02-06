Xuất huyết bất thường tuổi mãn kinh do nhân xơ tử cung

TP HCMBà Minh, 55 tuổi, đột ngột có kinh nguyệt bất thường sau mãn kinh, bác sĩ siêu âm ghi nhận tử cung có nhiều u gây xuất huyết.

Bà Minh từ Mỹ về nước đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết bà Minh bị đa nhân xơ tử cung, những khối u tế bào cơ trơn tử cung. Bệnh thường gặp nhất ở nhóm 30-40 tuổi. Bà Minh thuộc nhóm mãn kinh muộn, ở giai đoạn nội tiết tố trong cơ thể biến động thất thường, kích thích u xơ tử cung phát triển gây chảy máu.

Bà Minh được điều trị nội khoa nhằm hạn chế xuất huyết nhưng không đáp ứng thuốc, tình trạng rong kinh tái diễn. Tử cung biến dạng, người bệnh có nguy cơ rong huyết kéo dài, thiếu máu, đau tức vùng chậu, chèn ép bàng quang, trực tràng.

Tử cung bà Minh chi chít u, nội soi khó bóc hết u triệt để, dễ biến chứng mất máu cấp. Do đó, bác sĩ phẫu thuật bằng robot cắt tử cung toàn phần cho bệnh nhân. Bà Minh hồi phục, xuất viện sau 3 ngày mổ, quay lại Mỹ theo đúng lịch trình.

Bác sĩ Mỹ Nhi ngồi buồng điều khiển robot cắt tử cung cho bà Minh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nghiên cứu cho thấy khoảng 20-30% phụ nữ sau mãn kinh vẫn còn u xơ tử cung. Trong đó, một tỷ lệ không nhỏ là u đã tồn tại từ trước nhưng không thoái triển, thậm chí tiếp tục tăng kích thước.

Ở giai đoạn mãn kinh, nồng độ estrogen suy giảm khiến u xơ có xu hướng nhỏ lại. Ở nhóm mãn kinh muộn hoặc tiền mãn kinh kéo dài, sự rối loạn nội tiết, béo phì, bệnh lý chuyển hóa hoặc việc sử dụng hormone ngoại sinh có thể khiến u xơ tiếp tục phát triển. Khác với phụ nữ trẻ, u xơ tử cung ở nhóm tiền mãn kinh, mãn kinh thường diễn tiến âm thầm, dễ bị bỏ qua do người bệnh nhầm lẫn triệu chứng với rối loạn nội tiết. Khi phát hiện, bệnh đã gây nhiều biến chứng như ra huyết kéo dài gây thiếu máu mạn tính, chèn ép bàng quang, thận. Ở phụ nữ sau mãn kinh, ra huyết âm đạo là dấu hiệu cảnh báo.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng một lần là biện pháp quan trọng giúp phụ nữ phát hiện sớm u xơ tử cung. Khi có biểu hiện chảy máu bất thường, người bệnh cần đi khám sớm.

*Tên người bệnh đã được thay đổi