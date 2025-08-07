Xin tinh trùng làm mẹ đơn thân

TP HCM5 năm sau khi chồng sắp cưới qua đời, chị Yến quyết định xin tinh trùng hiến tặng để thụ tinh ống nghiệm làm mẹ đơn thân ở tuổi 36.

"Tôi trăn trở suốt thời gian dài bởi nhiều nỗi lo sợ và mặc cảm", chị Yến cho hay, e ngại con lớn lên thiếu tình thương của cha, song không ngờ cả gia đình đều ủng hộ.

Chị đến khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8), được ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang hướng dẫn quy trình vận động người hiến tinh trùng, hoán đổi mẫu và nhận lại mẫu vô danh để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Theo quy định, điều kiện để một người hiến tặng tinh trùng là từ 20 tuổi trở lên, khỏe mạnh, không mắc các bệnh lý di truyền, tâm thần và không mắc HIV, xét nghiệm tinh dịch đồ đủ tiêu chuẩn. Người xin và người hiến tặng được tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Trường hợp đã kết hôn thì cả vợ và chồng người hiến đều tham gia trong bước này.

Bác sĩ Giang tư vấn quy trình IVF cho phụ nữ đơn thân. Ảnh minh họa: Hoài Thương

Chị Yến không có anh em trai nên vận động người bạn thân hỗ trợ hiến tinh trùng. Kết quả khám sức khỏe thuận lợi, song sau đó vợ của anh này không đồng ý do lo mẫu tinh trùng của chồng khi hoán đổi cho người khác sẽ không biết đứa trẻ được sinh ra là ai, nguy cơ kết hôn cận huyết sau này. Bác sĩ tư vấn nguy cơ này rất thấp, song người vợ vẫn không đồng ý khiến quy trình ngừng lại. Chị Yến nhờ người bạn khác cũng bị từ chối, cuối cùng một người bạn độc thân nhận lời.

Sau 3 tháng sàng lọc đạt điều kiện, mẫu tinh trùng được chuyển vào ngân hàng tinh trùng để hoán đổi và chị Yến nhận được mẫu vô danh. Người hiến tặng, người nhận mẫu và em bé sau khi chào đời đều được bảo mật danh tính.

Đầu tháng 6, chị Yến được bác sĩ Giang xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng, chọc hút 11 noãn (trứng) trưởng thành. Chuyên viên phôi học thực hiện rã đông tinh trùng hiến tặng tiêm vào bào tương noãn, nuôi cấy được 6 phôi ngày 5 chất lượng tốt. Chị Yến được chuyển phôi thành công ngay lần đầu tiên, mang thai và sẵn sàng sinh con ở tuổi 36.

"Một mình mang thai, sinh con, nuôi dạy đứa trẻ nên người chắc chắn không dễ dàng nhưng tôi tin điều tốt đẹp sẽ đến", chị Yến nói.

Hệ thống lab-trong-lab ISO5 tại IVF Tâm Anh. Ảnh: Nguyễn Thắng

Theo Nghị định 207 của Chính phủ, từ ngày 1/10, phụ nữ độc thân được tiếp cận các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bao gồm trữ đông noãn, xin tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm khi có nguyện vọng. Trước đây, những kỹ thuật này cần có chỉ định của bác sĩ. "Sự cởi mở hơn trong quy định pháp luật mở rộng quyền chủ động làm mẹ, không còn ràng buộc lý do y tế, phù hợp với nhu cầu cá nhân của phụ nữ độc thân và góp phần tháo gỡ định kiến xã hội", bác sĩ Giang nói.

Nhiều phụ nữ hiện nay có nguyện vọng làm mẹ đơn thân vì nhiều lý do. Quá trình điều trị hỗ trợ sinh sản có thể gặp nhiều khó khăn như tìm người hiến tinh trùng, mẫu tinh trùng không đạt chuẩn, điều trị khi lớn tuổi gây suy giảm số lượng và chất lượng trứng. Trường hợp người LGBT đã trải qua thời gian dài sử dụng hormone chuyển giới từ nữ sang nam có thể giảm tỷ lệ thành công.

Bác sĩ Giang khuyến cáo phụ nữ dự định kết hôn hoặc sinh con muộn nên trữ đông trứng trước tuổi 35 để bảo tồn sức khỏe sinh sản, chủ động thời điểm sinh con lý tưởng. Người muốn làm mẹ đơn thân nên khám và điều trị trước tuổi 35 nhằm tăng tỷ lệ thành công. Người thuộc cộng đồng LGBT nên trữ đông trứng trước khi sử dụng hormone và không phẫu thuật cắt tử cung để đảm bảo khả năng có con của chính mình.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi