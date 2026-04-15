Xét nghiệm gì giúp chẩn đoán thiếu máu não thoáng qua?

Tôi thấy chóng mặt, yếu nửa người vài phút nhưng tự hết, lo thiếu máu não thoáng qua. Tôi cần làm những xét nghiệm gì? (Văn Bình, 45 tuổi)

Trả lời:

Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua (TIA) là tình trạng lưu lượng máu cung cấp đến não bộ bị gián đoạn tạm thời, nhưng tự khôi phục sau thời gian ngắn, chưa gây tổn thương não vĩnh viễn hoặc cơn nhồi máu não cấp tính.

Bệnh có nguyên nhân giống đột quỵ nhồi máu não, xảy ra do tích tụ chất béo chứa cholesterol ở các nhánh động mạch cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho não, gây xơ vữa, hình thành cục máu đông chặn dòng máu tới não.

Triệu chứng thiếu máu não thoáng qua gồm yếu liệt, tê bì một bên cơ thể, nói khó, chóng mặt, méo miệng, giảm hoặc mất thị lực, mất thăng bằng hoặc bất tỉnh. Đôi khi, các triệu chứng nhẹ, thoáng qua chỉ vài phút khiến người bệnh chủ quan, không kiểm tra.

Cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua được xem là dấu hiệu đột quỵ não, nếu nghi ngờ, bạn nên đến bệnh viện chuyên khoa sâu để được khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời, ngăn ngừa đột quỵ.

Chụp cộng hưởng từ MRI cho người bệnh thiếu máu não thoáng qua. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau khi kiểm tra cơ lực, rối loạn cảm giác, dấu hiệu liệt các dây thần kinh sọ như liệt mặt, mất vận động nhãn cầu, điều hòa vận động... bác sĩ thường chỉ định một số xét nghiệm cận lâm sàng như sau:

Đo huyết áp, làm điện tim giúp xác định huyết áp và các rối loạn nhịp tim nếu có.

Xét nghiệm máu để kiểm tra nồng độ cholesterol, đường huyết, chất điện giải, một số yếu tố gây tăng đông có thể dẫn đến xơ vữa động mạch.

Siêu âm động mạch cảnh nếu bác sĩ nghi ngờ động mạch bị hẹp ở cổ - nguyên nhân gây ra cơn thiếu máu não thoáng qua.

Siêu âm tim để sàng lọc các vấn đề về tim, có khả năng tạo ra các cục huyết khối trong buồng tim dẫn đến tắc nghẽn.

Chụp cộng hưởng từ (MRI) hoặc cắt lớp vi tính (CT) để tái tạo hình ảnh 3D mạch máu, đánh giá các bất thường trong hệ mạch như hẹp mạch, tắc mạch, dị dạng mạch, loại trừ một số nguyên nhân như u não hoặc xuất huyết cũng gây ra triệu chứng tương tự thiếu máu não thoáng qua.

Dựa vào kết quả khám và xét nghiệm, bác sĩ sẽ chỉ định điều trị cơn thiếu máu não cục bộ thoáng qua bằng thuốc hạ huyết áp, thuốc ngăn ngừa hình thành cục máu đông. Người bệnh cũng có thể được can thiệp nội mạch, lấy huyết khối nếu xác định được cục máu đông, đặt stent, nong mạch vành nếu phát hiện hẹp mạch. Phẫu thuật bóc tách nội mạch động mạch được cân nhắc khi các phương pháp điều trị khác thất bại.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Hải Yến

Khoa Thần kinh Đột quỵ

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy