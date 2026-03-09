Xạ trị lập thể diệt tế bào ung thư gan

TP HCMXạ trị lập thể định vị thân (SBRT) sử dụng chùm bức xạ photon phá hủy khối u ung thư gan chính xác, bảo vệ các cơ quan lành xung quanh, hạn chế biến chứng.

Tại hội thảo quốc tế Cập nhật kỹ thuật SBRT trong điều trị ung thư gan - Góc nhìn từ các chuyên gia hàng đầu, diễn ra tại Viện nghiên cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, ngày 7/3, phó giáo sư Sang Min Yoon - Chủ tịch, Ủy ban Nghiên cứu, Hiệp hội Ung thư Gan Hàn Quốc, cho biết hiện các trung tâm xạ trị trên thế giới đã sử dụng kỹ thuật xạ trị lập thể định vị thân (SBRT - Stereotactic Body Radiation Therapy) trong điều trị ung thư gan. Phương pháp này sử dụng liều bức xạ cường độ mạnh để nhắm trúng đích các tế bào ung thư từ nhiều góc độ, tiêu diệt các khối u kích thước đa dạng, từ giai đoạn sớm đến u lớn, gần các mạch máu, cơ quan quan trọng hay người bệnh lớn tuổi không thể phẫu thuật.

Trước đây, các lựa chọn ưu tiên cho điều trị ung thư gan là phẫu thuật và đốt sóng cao tần (RFA). Phẫu thuật cần đảm bảo các tiêu chuẩn chặt chẽ, mức độ tổn thương lớn, nguy cơ tái phát cao nếu không thực hiện đầy đủ và đúng mức. RFA sử dụng nhiệt để phá hủy khối u, chi phí thấp song khi có xâm lấn, khó tiến hành khi u nằm gần bao gan, mạch máu, đường mật, dạ dày, tá tràng hoặc u kích thước > 3 cm, nhiều vị trí.

Phó giáo sư Sang Min Yoon báo cáo, trao đổi chuyên môn tại hội thảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo BS.CKII Nguyễn Thế Hiển, Trưởng khoa Xạ trị, Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, các kỹ thuật xạ trị thường quy trước đây thường không được chỉ định rộng rãi cho ung thư gan do không kiểm soát được tình trạng di động của khối u gan theo nhịp thở, tia xạ có thể làm hỏng các mô lành xung quanh, nguy cơ biến chứng suy gan.

Xạ trị lập thể định vị thân khắc phục được các nhược điểm nêu trên. Phương pháp này không xâm lấn, sử dụng chùm bức xạ photon để phá hủy khối u, kiểm soát được di động khối u gan, được thực hiện dưới hướng dẫn hình ảnh theo thời gian thực (real-time) nên hỗ trợ tiêu diệt chính xác khối u trong khi vẫn bảo vệ được các cơ quan lành xung quanh. Bác sĩ có thể sử dụng SBRT điều trị nhiều khối u cùng một lúc, u ở những vị trí nguy hiểm mà RFA khó thực hiện.

Chia sẻ tại hội thảo, TS.BS.CKII Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết kết quả báo cáo sau xạ trị của nhiều ca ung thư gan ở nhiều giai đoạn cho thấy SBRT giúp tiêu diệt u, kiểm soát huyết khối do u đi vào mạch máu, từ đó hạn chế di căn.

Ung thư gan là ung thư có số ca mắc mới và tử vong đứng đầu tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, cùng với công nghệ hiện đại, ý thức sàng lọc, tầm soát bệnh nâng cao nên ngày càng nhiều người bệnh ung thư gan được phát hiện sớm. "Sự phối hợp thuốc miễn dịch với xạ trị lập thể định vị thân mang lại độ an toàn, hiệu quả cao trong điều trị ung thư gan cho người bệnh", bác sĩ Dũng nói.

Để thực hiện xạ trị SBRT, cần đảm bảo chuyên môn vận hành, ứng dụng công nghệ đủ đáp ứng kỹ thuật. Bác sĩ có thể lập kế hoạch từ xa điều trị SBRT nhờ công nghệ điện toán đám mây (cloud) và tích hợp AI, mô phỏng đầy đủ các bước từ xác định thể tích và sự di chuyển của khối u gan, các cơ quan nguy cấp, tái hiện các tình huống khó thường gặp để chủ động xử lý.

Các bác sĩ đang thực hành lập kế hoạch xạ trị SBRT từ xa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hội nghị xạ trị SBRT lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam và quốc tế, góp phần khẳng định sự chủ động của y tế Việt Nam trong hội nhập, cập nhật y học thế giới, mở rộng cơ hội điều trị cho người bệnh ung thư gan tại Việt Nam.

Bảo Trâm