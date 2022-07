Vùng kín thay đổi như thế nào sau khi sinh con?

Những thay đổi ở vùng kín bao gồm đau tầng sinh môn, thay đổi màu sắc, chảy máu và khô âm đạo.

Quá trình mang thai và sinh nở khiến cho "cô bé" của phụ nữ có sự thay đổi rất nhiều. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia (Anh), những thay đổi ở cơ quan này sau khi sinh con là hiện tượng rất bình thường. Có những thay đổi sẽ biến mất theo thời gian, trong khi một số thay đổi khiến âm đạo không thể trở lại giống hệt như trước khi mang thai. Dưới đây là những thay đổi thường thấy ở vùng kín sau sinh.

Bị kéo giãn

Âm đạo được thiết kế để co giãn và có thể chứa được em bé. Theo một nghiên cứu cho thấy, các cơ sàn chậu liên quan đến quá trình sinh nở có thể kéo căng hơn gấp ba lần so với mức bình thường. Sự thay đổi này có thể bắt nguồn từ các yếu tố như kích thước của em bé trong bụng mẹ, số lần sinh con hoặc do di truyền và thừa cân. Trong vòng một vài ngày sau khi sinh, tình trạng sưng tấy sẽ thuyên giảm và trong vòng vài tuần, âm đạo sẽ co lại nhưng sẽ khó trở về được như trước khi sinh.

Tiểu không tự chủ

Vấn đề phổ biến nhất của phụ nữ sau khi sinh con là chứng són tiểu. Một số phụ nữ nhận thấy rằng họ bị rò rỉ nước tiểu, đặc biệt là khi hoạt động gắng sức, nhảy hoặc hắt hơi. Theo Tổ chức Chăm sóc Tiết niệu (Mỹ), sanh con qua đường âm đạo nhiều lần có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng són tiểu. Tuy nhiên, tình trạng này thường chấm dứt khi các cơ ở vùng xương chậu của người mẹ dần hồi phục.

Khu vực âm đạo có thể cảm thấy đau hoặc nhức ngay sau khi sinh con. Ảnh: Freepik

Đau ở tầng sinh môn

Cắt tầng sinh môn là thủ thuật rạch một đường ngắn ở vùng giữa âm đạo và hậu môn trong quá trình sinh để bé có thể ra ngoài dễ hơn. Sau khi sinh con, khu vực này có thể cảm thấy đau nhức. Các triệu chứng thường được cải thiện trong vòng 6-12 tuần tiếp theo. Để phục hồi âm đạo sau sinh, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên thực hiện các bài tập căng cơ sàn chậu.

Chảy máu

Dù sinh thường hay sinh mổ, tử cung của phụ nữ đều phải tự đào thải lượng máu, chất nhầy và mô thừa trong thai kỳ ra ngoài. Điều này có nghĩa các chị em sẽ bị chảy máu âm đạo sau khi sinh (lochia). Theo các chuyên gia y tế, tình trạng chảy máu có thể sẽ nhiều hơn kỳ kinh 3-10 ngày đầu sau khi sinh. Sau đó, các bà mẹ sẽ bị chảy máu nhẹ hoặc có đốm kéo dài 4-6 tuần. Màu sắc của các dịch tiết này sẽ chuyển dần từ đỏ sang hồng, nâu và cuối cùng là màu trắng vàng.

Khô âm đạo

Nồng độ estrogen thấp trong quá trình mang thai sẽ làm mỏng các mô trong âm đạo; từ đó khiến vùng kín trở nên khô hạn và luôn có cảm giác căng tức sau khi sinh em bé. Đặc biệt, khoảng thời gian cho con bú sẽ khiến estrogen bị sụt giảm mạnh để nhường chỗ cho prolactin (hormone tiết sữa) tăng cao. Vì vậy, các mẹ thường có cảm giác da âm đạo trở nên khô nhanh hơn nếu đang cho con bú. Tuy nhiên, estrogen sẽ sớm ổn định trở lại khi người mẹ dừng cho con bú.

Suy giảm chức năng tình dục

Một nghiên cứu cho thấy có đến 91,3% phụ nữ gặp phải vấn đề về tình dục sau khi sinh con. Các lý do thường gặp gồm giấc ngủ bị gián đoạn, âm đạo thay đổi, cơ sàn chậu suy yếu hoặc bị đau khi quan hệ. Theo các chuyên gia y tế, quá trình mang thai và sinh nở đã làm các cơ sàn chậu hoạt động quá mức nên khiến chị em cảm thấy giảm ham muốn. Ngoài những yếu tố này, tình trạng thay đổi nội tiết tố trong lúc mang thai cũng là nguyên nhân khiến phái nữ suy giảm chức năng tình dục.

Thay đổi màu sắc

Mang thai làm tăng sản xuất estrogen và progesterone của cơ thể. Theo các nhà khoa học, những loại hormone này sẽ làm tăng lưu lượng máu và có thể khiến vùng da môi âm hộ và trên đáy chậu (khu vực giữa cửa âm đạo và hậu môn) trở nên sẫm hơn. Những thay đổi này có thể là tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy thuộc vào sắc tố da của từng người.

Huyền My (Theo Medical News Today, Verywell Family)