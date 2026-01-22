Vừa giảm cân vừa nâng cơ được không?

Tôi đang ăn kiêng giảm cân, cân nặng giảm nhưng da có dấu hiệu nhão và chảy xệ. Phương pháp nâng cơ nào hiệu quả trong 1-2 tuần để kịp đón Tết? (Ánh Mai, 32 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Trong quá trình ăn kiêng, cơ thể giảm mỡ và đôi khi cả khối cơ, trong khi làn da không kịp co hồi theo. Điều này khiến da dễ chùng nhão, chảy xệ, thường thấy rõ ở các vùng như nọng cằm, đường viền hàm và má.

Để cải thiện tình trạng chảy xệ khi giảm cân trong thời gian ngắn, bạn có thể sử dụng phương pháp sóng siêu âm hội tụ cường độ cao (HIFU). Công nghệ này tạo ra các điểm đông nhiệt chính xác dưới da, giúp co rút sợi collagen tức thì và kích thích tăng sinh collagen mới, từ đó da săn chắc và nâng cơ tốt hơn.

Bác sĩ dùng công nghệ HIFU xóa nọng cằm, thon gọn đường viền hàm cho một phụ nữ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu thực hiện khoảng 1-2 tuần trước Tết, bạn có thể nhận thấy hiệu quả gọn mặt nhẹ nhờ sự co rút collagen ban đầu, da ôm sát khuôn mặt hơn. Kết quả rõ rệt nhất thường xuất hiện sau một tháng và đạt đỉnh sau khoảng 3 tháng, khi quá trình tái tạo collagen đạt đỉnh, giúp giảm chảy xệ, cải thiện nọng cằm và nâng cơ bền vững. Với phương pháp này, bạn hầu như không cần nghỉ dưỡng, da ít đỏ, không bong tróc, vẫn có thể trang điểm và chăm sóc da gần như bình thường, phù hợp với giai đoạn cận Tết.

Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể cân nhắc tiêm một lượng nhỏ chất làm đầy để nâng đỡ các vùng da chảy xệ. Phương pháp này thích hợp với khuôn mặt thiếu hụt thể tích mô nhẹ, mức độ chảy xệ vừa phải và không có quá nhiều mỡ má. Chất làm đầy được tiêm vào các vùng có vai trò nâng đỡ như gò má hoặc góc hàm, má sau tạo hiệu ứng căng gọn tức thì, kết quả tự nhiên, thời gian hồi phục nhanh, chỉ hơi đau tức nhẹ trong 1-2 ngày.

Dù lựa chọn phương pháp nào, bạn cần đến bác sĩ Da liễu - Thẩm mỹ Da khám để đánh giá tình trạng da, mức độ chảy xệ, từ đó can thiệp an toàn.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM