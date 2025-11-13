Kết hợp công nghệ trẻ hóa da, xóa nọng cằm

TP HCMChị Thu, 32 tuổi, thâm sạm vùng má, nọng cằm, da chảy xệ, quầng thâm mắt, được bác sĩ điều trị bằng cách kết hợp sóng siêu âm hội tụ, SUPERB và tiêm meso.

ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết những dấu hiệu trên của chị Thu là hệ quả quá trình suy giảm collagen và elastin trong da - những sợi đàn hồi giúp duy trì cấu trúc và độ săn chắc. Sau tuổi 30, tốc độ tái tạo tế bào chậm lại, cùng với việc thức khuya, căng thẳng kéo dài, tiếp xúc ánh sáng xanh từ màn hình điện tử và tia UV, khiến các gốc tự do tăng cao, làm da xỉn màu và nhanh lão hóa.

Bác sĩ Trang chỉ định liệu trình trẻ hóa bằng sóng siêu âm hội tụ HIFU kết hợp với công nghệ SUPERB (Sofwave) giúp chị Thu nâng cơ săn chắc, giảm chảy xệ và kích thích tăng sinh collagen tự nhiên.

Bác sĩ sử dụng sóng siêu âm hội tụ để săn chắc vùng cằm cho chị Thu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi sử dụng đầu điều trị ở độ sâu 1,5 mm, máy HIFU xuyên tới lớp bì nông và thượng bì, cải thiện nếp nhăn li ti, lỗ chân lông. Ở độ sâu 3 mm, công nghệ tập trung ở lớp trung bì sâu để kích thích tăng sinh collagen. Với độ sâu 4,5 mm, máy tập trung vào mô dưới da, bao gồm cả lớp Smas (lớp cân cơ nâng đỡ cấu trúc da) giúp giảm mỡ nọng cằm và da chảy xệ.

Còn công nghệ sóng siêu âm song song SUPERB (Sofwave) hoạt động bổ trợ bằng cách tạo các điểm tác động nông hơn, phân bố đồng đều theo hàng song song để kích thích tăng sinh collagen và elastin ở lớp bì. Từ đó, công nghệ này nâng cao độ đàn hồi, làm săn chắc da bề mặt và tăng hiệu quả nâng đỡ cấu trúc dưới da khi kết hợp với HIFU.

Chị Thu được kết hợp tiêm meso, đưa trực tiếp các hoạt chất như vitamin, peptide, axit hyaluronic vào lớp trung bì, giúp dưỡng ẩm, làm sáng, phục hồi cấu trúc da. Khi phối hợp đồng thời, các phương pháp này tạo hiệu ứng cộng hưởng, vừa nâng cơ, thon gọn gương mặt, vừa cải thiện chất lượng da, làm mờ sạm và quầng thâm.

Các phương pháp này đều có hiệu quả nhanh, ít xâm lấn và không cần nghỉ dưỡng. Sau hai buổi điều trị kết hợp HIFU, SUPERB và tiêm meso, da chị Thu sáng, đều màu hơn, vùng nọng cằm thon gọn rõ, đường viền hàm săn chắc, quầng thâm mờ dần. Sau ba tháng, khuôn mặt chị trở nên gọn gàng, da căng mịn, tươi tắn hơn mà không cần nghỉ dưỡng hay can thiệp xâm lấn.

Bác sĩ Trang lưu ý mỗi người có độ tuổi, cơ địa, mức độ lão hóa khác nhau, do đó nên đi khám chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để lựa chọn công nghệ, cường độ và số buổi can thiệp phù hợp, hiệu quả tối ưu, an toàn. Song song với các liệu trình chuyên sâu, phụ nữ cần duy trì lối sống lành mạnh ngủ đủ giấc, ăn uống cân bằng, tránh stress, bảo vệ da khỏi ánh nắng và hạn chế thức khuya. Đây là nền tảng giúp làn da khỏe mạnh, chậm lão hóa và kéo dài hiệu quả trẻ hóa.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi