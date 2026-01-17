Da chảy xệ nên nâng cơ mặt hay căng chỉ?

Tôi 42 tuổi, da lão hóa, chảy xệ rõ vùng má nhưng sợ can thiệp sâu. Tình trạng này căng chỉ có hiệu quả không hay cần nâng cơ mặt? (Minh Thư, Bắc Ninh)

Trả lời:

Lão hóa và chảy xệ da có thể được điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau tùy mức độ sa trễ và cấu trúc da. Với tình trạng chảy xệ rõ như trường hợp của bạn, căng chỉ sinh học hoặc phẫu thuật nâng cơ mặt là những lựa chọn can thiệp trực tiếp vào hệ thống nâng đỡ, hiệu quả rõ rệt và lâu dài hơn.

Bác sĩ Thủy đang tư vấn cho một phụ nữ về phương pháp trẻ hóa da, giảm tình trạng chảy xệ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các công nghệ năng lượng cao nâng cơ trẻ hóa da như Hifu, trẻ hóa da Fotona 4D và 6D là phương pháp không xâm lấn. Hifu sử dụng sóng siêu âm hội tụ vi điểm tác động chính xác vào lớp Smas (hệ cơ nông nâng đỡ mặt). Năng lượng siêu âm tạo ra nhiệt độ khoảng 60-70 độ C tại điểm điều trị, gây co rút tức thì các sợi collagen hiện có, đồng thời kích hoạt quá trình tăng sinh collagen và elastin mới trong những tháng tiếp theo. Phương pháp này có thể cải thiện độ săn chắc da 60-70% sau 2-3 tháng, hiệu quả nâng đỡ tự nhiên, không làm thay đổi nét mặt, thời gian hồi phục nhanh và hiệu quả trẻ hóa có thể duy trì 6-12 tháng. Hifu phù hợp với những trường hợp da chảy xệ nhẹ đến trung bình, mong muốn cải thiện độ săn chắc nhưng chưa cần hoặc chưa sẵn sàng can thiệp phẫu thuật.

Fotona 4D và 6D là một chuỗi phương pháp điều trị trẻ hóa da bằng laser không phẫu thuật, không xâm lấn phối hợp nhau được thực hiện cả bên ngoài khuôn mặt và bên trong khoang miệng. Với hai bước sóng laser sử dụng 4 mode và 6 mode điều trị, quá trình trẻ hóa tiếp cận triệt để các mức độ nông sâu khác nhau cũng như các vùng cấu trúc da bị lão hóa, loại bỏ tế bào da chết trên bề mặt.

Cùng là phương pháp làm đẹp không xâm lấn, căng chỉ trẻ hóa da là kỹ thuật sử dụng các sợi chỉ sinh học chuyên dụng được đưa vào lớp cân cơ Smas nhằm tạo khung nâng đỡ cho mô mềm bị chảy xệ. Các sợi chỉ có gai hoặc cấu trúc nếp gấp giúp bám chắc vào mô, từ đó kéo nâng vùng da sa trễ và mang lại hiệu quả nâng cơ gần như tức thì.

Bên cạnh tác dụng cơ học, chỉ sinh học còn kích thích phản ứng lành thương có kiểm soát, thúc đẩy tăng sinh collagen quanh đường đi của sợi chỉ, giúp da săn chắc dần trong khoảng 6-12 tháng. Những loại chỉ chất lượng cao như Aptos, Xcelen hay Silhouette Soft đã được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ) chứng nhận và đạt Tiêu chuẩn an toàn và chất lượng của Liên minh châu Âu (CE) về độ an toàn khi sử dụng đúng chỉ định. Căng chỉ phù hợp với các trường hợp chảy xệ mức độ trung bình, gương mặt kém sắc nét hoặc cần định hình các vùng như má, đường viền hàm và rãnh sâu.

Bạn cần được khám toàn diện để đưa ra phác đồ điều trị cụ thể. Bác sĩ xác định mức độ chảy xệ (nhẹ, trung bình hay nặng) và lựa chọn phương pháp phù hợp như công nghệ năng lượng, tiêm trẻ hóa, căng chỉ hoặc phẫu thuật nhằm đảm bảo hiệu quả nâng cơ tối ưu, an toàn lâu dài.

BS.CKI Bế Thu Thủy

Khoa Thẩm mỹ

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội