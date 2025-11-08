Chỉ số khối cơ thể (BMI) của tôi là 23 nhưng bụng to mất cân đối. Vòng bụng to có phải béo phì không, giảm mỡ thế nào? (Lê Thùy Linh, Quy Nhơn)

Trả lời

Số đo vòng bụng thường được dùng để xác định tình trạng béo phì trung tâm (béo phì vùng bụng, mỡ nội tạng).

Vòng bụng lớn là dấu hiệu tích tụ của mỡ dưới da và mỡ nội tạng - loại mỡ bao quanh các cơ quan quan trọng như gan, tim, thận. Khi béo bụng, các chất gây viêm được sinh ra nhiều hơn, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, kháng insulin dẫn đến tiểu đường type 2, huyết áp cao. Mỡ bụng cũng gây rối loạn quá trình chuyển hóa chất béo, đường trong cơ thể, tăng áp lực lên các cơ quan nội tạng gây khó thở, đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa... Người có vòng bụng quá lớn thường có tuổi thọ thấp hơn so với người có vòng bụng vừa phải.

Nam giới có vòng bụng ≥ 90 cm có thể xem là béo phì dạng trung tâm hay béo phì hình quả táo. Nữ giới được xác nhận béo phì dạng này nếu vòng bụng ≥ 80 cm. Ngoài ra, còn có béo phì dạng nữ (béo phì thân dưới hay béo phì hình quả lê).

Chu vi vòng bụng lớn là dấu hiệu để đánh giá thừa cân, béo phì. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân chủ yếu gây tích mỡ bụng là do chế độ ăn uống, lối sống, độ tuổi, thuốc hoặc bệnh nội tiết. Ăn quá nhiều năng lượng, chế độ ăn giàu chất béo, đường, tinh bột... là nguyên nhân chính dẫn đến tích mỡ, béo phì. Stress có thể làm tăng một số hormone như hormone cortisol dẫn đến tăng cảm giác thèm ăn, tích mỡ bụng. Yếu tố tuổi tác cũng ảnh hưởng đến khả năng trao đổi chất, vận động của cơ thể, yếu tố di truyền và sử dụng một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, chống loạn thần... làm tăng nguy cơ tích mỡ.

Bạn nên kiểm tra xem chu vi vòng bụng hiện tại bao nhiêu, nếu trong nhóm béo bụng nên tập trung điều chỉnh lối sống để giảm mỡ. Bạn nên áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế chất béo bão hòa và đường đơn, tập luyện thể thao và nghỉ ngơi hợp lý giúp giảm căng thẳng và cải thiện chức năng nội tiết tố. Cố gắng không ngồi quá lâu trong nhiều giờ liền, tư thế ngồi cong cột sống làm giãn cơ bụng, thúc đẩy tích tụ mỡ ở khu vực này.

ThS.BS Châu Thị Trang

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM